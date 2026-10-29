Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso de Yuly Yaneth Avilés Cornelia, de 37 años, ha sacudido a las comunidades de Bogotá y el Tolima. De acuerdo con los relatos de sus familiares, la mujer, originaria de la vereda La Chamba en el municipio del Guamo, buscó protegerse tras finalizar recientemente su relación sentimental. La decisión de distanciarse, tomada para salvaguardar su seguridad y la de sus tres hijos, la llevó a refugiarse junto a ellos en la vivienda de un allegado. Familiares aseguran que la víctima había enfrentado anteriormente episodios de violencia por parte de su pareja, lo que da mayor peso a lo ocurrido y al contexto de riesgo en el que se encontraba previo a su muerte.

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El trágico suceso se registró en una vivienda del sector de Bosa Porvenir, en la capital colombiana. Según la información disponible, Yuly Yaneth Avilés, quien trabajaba como operaria de TransMilenio, fue atacada con arma blanca. El informe señala que recibió cuatro puñaladas; la gravedad de las lesiones ocasionó su fallecimiento, a pesar de haber recibido atención médica. El presunto agresor es Edwin Murcia, su compañero sentimental con quien solo llevaba pocos meses de convivencia. Tras el ataque, Murcia habría huido y, hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda activa para ubicarlo y esclarecer totalmente el crimen.

Personal de criminalística llevó a cabo la inspección técnica del lugar de los hechos y el levantamiento del cuerpo, pasos fundamentales en la indagación dirigida a establecer las circunstancias exactas del homicidio y las posibles responsabilidades judiciales. Según lo comunicado por la familia, la separación de Yuly de su pareja y la búsqueda de resguardo fueron motivadas por situaciones previas de maltrato, aunque estos hechos deberán ser plenamente corroborados dentro del avance investigativo.

La muerte de Yuly Yaneth Avilés ha causado consternación entre sus allegados, tanto en Bogotá como en su tierra natal en el Tolima, quienes hoy lamentan su pérdida y esperan claridad sobre el proceso judicial. Hasta el momento, no se ha confirmado si los restos de la víctima serán trasladados al Tolima para sus exequias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el principal sospechoso del asesinato de Yuly Yaneth Avilés en Bogotá?

Según la información entregada en el artículo, Edwin Murcia, compañero sentimental de la víctima y con quien convivía hacía pocos meses, es señalado por los familiares como el principal sospechoso del ataque que terminó con la vida de Yuly Yaneth Avilés. Tras el hecho, Murcia habría huido y se encuentra siendo buscado por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre la relación previa entre Yuly Yaneth Avilés y su presunto agresor?

De acuerdo con los familiares de Yuly Yaneth Avilés, la mujer había terminado recientemente la relación con Edwin Murcia y buscó refugio junto a sus tres hijos por motivos de protección, citando que no era la primera vez que sufría episodios de violencia por parte de él. Estos antecedentes deberán ser verificados en el proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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