El escenario político y gremial del país registra intensos movimientos de cara a las próximas decisiones institucionales y electorales. En el seno del Centro Democrático se abrió una discusión estratégica respecto a la conformación de la lista al Concejo de Bogotá para los comicios regionales previstos de cara al próximo ciclo, un proceso que cuenta con la participación directa de la bancada capitalina y la dirección del expresidente Álvaro Uribe.

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Fuentes cercanas a las deliberaciones indicaron que, durante un reciente encuentro de la colectividad con sede en la capital, el jefe natural del partido puso sobre la mesa la posibilidad de que María Claudia Tarazona, esposa del dirigente Miguel Uribe Turbay, encabece la lista de candidatos al cabildo distrital. No obstante, la propuesta ha generado diversas reacciones internas, impulsando también el nombre de la joven activista Jerome Sanabria como alternativa para liderar la plancha corporativa. Con el propósito de equilibrar las cargas y zanjar las diferencias surgidas en el debate, Uribe sugirió ubicar a Sanabria en la última casilla, específicamente en el puesto número 45, aunque las conversaciones continúan abiertas sin una decisión definitiva. Varios miembros de la bancada coincidieron en señalar que resulta prematuro oficializar nombres definitivos a un año de la cita electoral.

Paralelamente, el panorama gremial nacional experimenta definiciones cruciales en torno a la dirección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Tras el filtro inicial de los cinco aspirantes seleccionados por la firma cazatalentos, el proceso entra en su recta definitiva. Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella ha manifestado total neutralidad y ausencia de objeciones frente a los perfiles en contienda, permitiendo que el mecanismo corporativo avance con autonomía. En este escenario, Luz Stella Murgas, actual presidenta de Naturgas, se perfila con ventaja y toma fuerza como virtual nueva dirigente del influyente gremio industrial, disputando el liderazgo con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien cuenta con una trayectoria de diez años como vicepresidente de la propia Andi.

En paralelo a las pujas electorales y gremiales, el escándalo institucional por la presunta red de favores sexuales y contratación irregular en el Palacio de Nariño sumó un nuevo capítulo. El exministro del Interior Daniel Palacios reveló detalles sobre el manejo de la seguridad y la logística otorgada a una de las implicadas clave, señalando públicamente que a Deicy Jiménez se le habrían asignado un vehículo oficial, un conductor y un esquema integral de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), elementos que alimentan las indagaciones que adelantan las autoridades competentes para esclarecer los alcances de la red de presunto tráfico de influencias al interior de la administración pasada.

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