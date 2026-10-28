Sencia, compañía administradora del estadio El Campín de Bogotá, sigue buscando alternativas con los conciertos que ya estaban confirmados para tratar de que la gramilla tenga el menor daño posible y que así los partidos de fútbol se puedan disputar sin ningún tipo de problema.
(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)
Y es que luego del concierto de BTS se destapó toda una problemática que sacó a la luz contratos, pagos, cancelación de partidos y más, por lo que ahora están buscando alternativas para que eso no vuelva a ocurrir.
Lo primero que hicieron fue, por ejemplo, mover el concierto de Fonseca al Vive Claro y luego, se conoció que Megaland también se iba a mover de escenario para no afectar la gramilla.
Ahora, Sencia compartió un comunicado en el que anunció que otro concierto también se moverá, pero en esta oportunidad de fecha: el de Los Tigres del Norte.
Tal como anunció esta compañía, este concierto, que se iba a llevar a cabo el sábado 7 de noviembre, se moverá para el 6 de febrero de 2027 en el mismo escenario.
Qué va a pasar con las boletas del concierto de Los Tigres del Norte
Ahora, una de las grandes dudas de quiénes ya tenían boletas para este concierto es qué pasará con ellas y cómo utilizarlas en la nueva fecha el próximo año.
Ante esto, Sencia explicó que cada promotor informará oportunamente y por sus medios cómo funcionará este tema y demás, teniendo en cuenta que al final el escenario no cambia, sino únicamente la fecha para unos meses después.
“Sencia agradece a los promotores de ambos espectáculos su disposición para concretar estas alternativas”, anunció la administradora del estadio El Campín.
Información sobre ajustes a la programación del Estadio Nemesio Camacho para noviembre de 2026. https://t.co/IBEs5cUzrE
— Sencia (@SenciaBogota) October 28, 2026
(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)
Qué conciertos quedan en el estadio El Campín
Igual, cabe recordar que quedan algunos eventos de artistas muy reconocidos internacionalmente como lo son Ryan Castro y Karol G.
El concierto de Ryan Castro será este sábado, 31 de octubre, mientras que los de Karol G serán el 4, 5 y 6 de diciembre.
Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO
¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO