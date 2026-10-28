Por: El Espectador

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La plenaria del Senado colombiano estuvo marcada por una confrontación entre la mesa directiva, en cabeza de Honorio Henríquez del partido Centro Democrático, y los integrantes de las bancadas oficialistas y de oposición. La controversia surgió debido a la presencia en el recinto del caricaturista y excandidato al Senado Julio Cesar González, conocido como “Matador”, quien fue invitado por la oposición para intervenir en el debate. El motivo de su intervención era expresar su posición sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella. La bancada oficialista argumentó que “Matador” había incurrido en ataques misóginos contra Pineda, por lo cual impidió que pudiera intervenir en el Senado. Esta situación elevó la tensión entre ambos sectores políticos, llegando incluso a un enfrentamiento verbal entre el senador “Jotape” Hernández, del oficialismo, y el caricaturista, así como con miembros del Pacto Histórico, quienes respaldaban la intervención de González.

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En medio del ambiente tenso, la mesa directiva decidió que toda persona ajena a la corporación debía abandonar el recinto, incluyendo a “Matador”. Este episodio generó nuevas discusiones, especialmente porque la senadora Patricia Caicedo, integrante del Pacto Histórico, cuestionó la permanencia de gobernadores dentro del recinto, pese a que su presencia había sido autorizada tras la polémica causada por “Matador”. Los gobernadores estaban allí debido a la importancia del debate y la necesidad de que mandatarios locales participaran en las discusiones.

El trasfondo de la controversia está relacionado con críticas hechas por “Matador” hacia la primera dama, a raíz de la recaudación de fondos por parte de su fundación tras el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información de El Espectador, las dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos generaron reacciones tanto en la bancada oficialista como en la oposición. El gobierno respondió de manera contundente mediante una carta pública firmada por 28 altos funcionarios, incluida la vicepresidencia, en la que se destacó la importancia de proteger el liderazgo femenino y rechazar cualquier agresión política o simbólica contra la primera dama. Posteriormente, Ana Lucía Pineda defendió la legalidad y transparencia de su gestión de los fondos, asegurando que la decisión sobre el uso de estos dineros sería colectiva y estaría respaldada por una rendición de cuentas pública.

¿Por qué causó controversia la presencia de “Matador” en el Senado colombiano?

La presencia del caricaturista “Matador” en el Senado fue polémica porque había sido invitado por la oposición para intervenir en un debate referente a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Sin embargo, la bancada oficialista argumentó que “Matador” había hecho comentarios considerados misóginos contra Pineda, por lo cual impidió su intervención y exigió la salida de personas ajenas a la corporación, lo que provocó una discusión sobre la legalidad y el manejo de invitaciones externas dentro del recinto, según lo informado por El Espectador.

¿Qué explicó la primera dama Ana Lucía Pineda sobre los recursos recaudados tras el terremoto?

Ana Lucía Pineda afirmó que la decisión sobre el uso de los fondos recaudados tras el terremoto se tomaría junto a la junta directiva de su fundación y que solo serían utilizados después de la etapa de rendición de cuentas. Recalcó que debe regirse por la ley y anticipó que la segunda fase iniciará una vez se haya publicado la información correspondiente sobre el manejo de los dineros, según declaraciones recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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