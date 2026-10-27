Por: El Espectador

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La plenaria de la Cámara de Representantes enfrenta este martes un momento definitivo para el futuro de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, luego de que la Corte Constitucional revisara la ley y devolviera nueve artículos al Congreso por vicios de trámite. De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, la continuidad de estos artículos —específicamente los numerados 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93— depende de si son subsanados durante las discusiones. En el caso de que la Cámara no logre superar los obstáculos señalados por la Corte, esos apartados quedarían excluidos, aunque el resto de la reforma mantendría su vigencia.

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La agenda para atender este debate presentó dificultades debido a la coincidencia con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. Tal como señala la Mesa Directiva en su solicitud a la Corte Constitucional, la Cámara argumentó la necesidad de ampliar el plazo para el trámite de pensiones, justificando que debe responder simultáneamente a requisitos constitucionales de alta prioridad. Sin embargo, a pesar de que se alcanzó el plazo inicialmente previsto para el presupuesto, este finalmente tuvo que ser adoptado por decreto gubernamental a raíz de errores de procedimiento.

Además del análisis de los artículos devueltos, se planea el estudio de un nuevo apartado que tenía pendiente su incorporación en anteriores debates bajo la administración Petro. Paralelamente, se suma una contrarreforma introducida por el senador Andrés Forero, perteneciente al partido Centro Democrático, lo que da cuenta de la complejidad política y la multiplicidad de propuestas que rodean la estructura pensional del país.

Esta nueva etapa de deliberación se produce en medio de un proceso de transición en la cartera del Interior, pues Alejandro Ordóñez, quien asumiría esta responsabilidad, aún no ha tomado posesión del cargo debido a compromisos pendientes en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Entretanto, hay voces de reserva en la Casa de Nariño respecto de varias de las disposiciones validadas por la Corte y se prevé la intervención de altos funcionarios como los ministros de Interior, Hacienda y Trabajo, así como de la directora de Colpensiones. En el mismo contexto, el Gobierno presentará una ley de ajuste fiscal que apunta a recortar cerca de COP 45 billones del gasto, considerada crucial para la hoja de ruta financiera tras la expedición del presupuesto por decreto.

¿Cuáles son los nueve artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió al Congreso?

La Corte Constitucional envió nuevamente al Congreso los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 de la reforma pensional del gobierno Petro, señalando vicios de trámite en su aprobación. Estos apartados deberán ser debatidos y subsanados para que puedan ser incluidos en la reforma; de lo contrario, quedarán excluidos y la nueva normativa avanzará sin ellos.

¿Qué significa "vicio de trámite" en el debate de la reforma pensional?

El término "vicio de trámite" se refiere a errores o irregularidades ocurridos durante el proceso parlamentario que impiden cumplir con los requisitos formales o constitucionales para la aprobación de una ley. En este caso, la Corte Constitucional identificó esos fallos en el trámite de varios artículos, lo que obliga al Congreso a corregirlos si se quiere mantenerlos dentro de la reforma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.