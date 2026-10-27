El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevos hallazgos relacionados con los contratos de prestación de servicios (OPS) que paga el Estado, en el marco de la política de austeridad de su Gobierno.

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El mandatario aseguró que la revisión comenzó en la propia Presidencia, donde ya fueron terminados 32 contratos.

Según el balance presentado, esas OPS representaban un costo de $2.200 millones para el Estado, cifra que De La Espriella calificó como “una locura”. El Gobierno busca que cada gasto público tenga una justificación y un resultado verificable.

La Presidencia también informó que pretende ahorrar más de $192.000 millones de su presupuesto mediante ajustes en contratos y gastos de funcionamiento.

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Las reducciones incluyen entidades adscritas al DAPRE, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y otras entidades.

La medida tendrá un alcance mayor desde el 1 de enero de 2027. Los ministerios y entidades nacionales deberán reducir en 75 % el número de contratos de prestación de servicios, tomando como referencia los suscritos durante 2025 y 2026. Solo podrán programar hasta el 25 % de esa base.

La Contraloría contabilizó 501.423 OPS en entidades nacionales y territoriales a enero de 2026, por lo que el ajuste podría afectar a cientos de miles de contratistas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.