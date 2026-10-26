Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes propone modificar el esquema tributario de los restaurantes en Colombia mediante una tarifa unificada del 5 % de IVA para los servicios gastronómicos.

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La iniciativa busca reducir las diferencias entre las obligaciones fiscales de restaurantes independientes, franquicias y establecimientos acogidos al Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

Actualmente, las franquicias pagan, por regla general, un IVA del 19 %, con posibilidad de descontar los impuestos que cumplen los requisitos legales.

Los restaurantes independientes están sujetos al impuesto nacional al consumo del 8 %, sin el mismo mecanismo de descuentos tributarios. En el caso de los negocios inscritos en el SIMPLE, el impuesto al consumo se integra a la tarifa de ese régimen, según las condiciones aplicables.

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El Proyecto de Ley 454 de 2026 Cámara plantea unificar estas reglas con una tarifa del 5 % de IVA y permitir el descuento de impuestos pagados en compras relacionadas con la actividad.

Para los contribuyentes del SIMPLE, propone integrar el impuesto a la tarifa de ese régimen.

La iniciativa, respaldada por gremios como Acodres, Asobares y la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, también contempla un Certificado de Inversión Gastronómica para financiar proyectos aprobados y utilizar esos aportes como pago parcial del impuesto de renta.

Además, propone crear una ventanilla única para centralizar trámites y permisos, con un plazo máximo de 30 días hábiles para responder cuando se cumplan los requisitos. Sin embargo, los cambios dependerán de la aprobación del Congreso.

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