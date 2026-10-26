Los Gilinski cerraron en menos de una semana la compra de los activos de Presto, en una operación contrarreloj que busca evitar el cierre de la tradicional cadena de restaurantes y preservar cerca de 700 empleos.

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El acercamiento surgió después de que la compañía entrara en liquidación, momento en el que los inversionistas presentaron una propuesta al liquidador.

La fórmula contempla adquirir los activos de Presto sin asumir los pasivos de la sociedad, que acumulaba deudas cercanas a $45.000 millones. El valor de la transacción no fue revelado. Ahora, el reto será recuperar una marca que perdió clientes y atraviesa dificultades operativas.

El plan contempla renovar restaurantes, mejorar infraestructura, mobiliario, presentación y calidad de los alimentos. La recuperación podría tardar entre dos y tres años, con precios que competirían con El Corral y McDonald’s.

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Presto se integrará a la estructura de alimentos de Grupo Nutresa, aprovechando procesos de abastecimiento, producción y distribución ya existentes. También podría incorporar productos de Mimo’s, cadena adquirida recientemente por los Gilinski.

La compra hace parte de una estrategia de expansión que incluye nueve adquisiciones durante el año en categorías como chocolates, helados, restaurantes y pasabocas.

Venezuela aparece además como un mercado de interés para futuras oportunidades de consumo, energía, infraestructura y servicios financieros.

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