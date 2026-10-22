Por: VALORA ANALITIK

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El Grupo Gilinski sorprendió este jueves al mercado con el anuncio de que comprará la marca de restaurantes Presto, a través de una de sus filiales que también tiene participación en este segmento.

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(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Según un comunicado, Nutresa confirmó que celebró un contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con la compañía Franquicias y Concesiones SAS, la cual es dueña de la cadena de comida rápida y está en liquidación judicial tras no lograr reorganizar sus deudas.

De hecho, esta última compañía confirmó esta semana la decisión, luego de que la Superintendencia de Sociedades suspendiera temporalmente algunos efectos del proceso para facilitar su venta como una unidad productiva en marcha.

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Detalles del negocio con el que Grupo Gilinski comprará Presto

Ahora, solo dos días después, Nutresa (del Grupo Gilinski) reveló al mercado que, con este negocio, tomará el control de los restaurantes Presto, “conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustición patronal de los empleados”.

Según la compañía, el cierre de la operación -que se hará con la filial IRCC, que también es dueña de El Corral, El Corral Gourmet, Mimo’s, entre otras- está sujeta al cumplimiento de “las condiciones suspensivas habitaules para este tipo de transacciones”.

La noticia de que el Grupo Gilinski comprará Presto se suma a otras movidas hechas por la familia del empresario Jaime Gilinski, la cual también ha comprado recientemente firmas como Tío Rico de Venezuela, Universal Sweet Industries de Ecuador y la cadena de helados Mimo’s de Colombia.

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