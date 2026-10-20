La incertidumbre por el futuro de los trabajadores de Presto continúa luego de que la cadena colombiana de hamburguesas entrara en proceso de liquidación judicial. Sin embargo, hay una noticia que da un respiro a sus empleados: la Superintendencia de Sociedades autorizó que la compañía continúe operando temporalmente, mientras avanza el proceso para buscar un comprador que permita mantener el negocio en funcionamiento.

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La decisión quedó consignada en el auto 2026-01-759994 del 19 de octubre de 2026 y fue comunicada por Mónica Alejandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa propietaria de Presto. Según el documento, la autorización se extenderá hasta 20 días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos.

Esto significa que, por ahora, los restaurantes y la planta de producción pueden continuar abiertos, mientras los trabajadores siguen desempeñando sus funciones. La prioridad de la liquidación es encontrar una alternativa que permita vender la compañía en marcha, como una unidad económica productiva, en lugar de cerrar sus operaciones y vender sus activos por separado.

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¿Qué pasará con los empleados de Presto?

La continuidad de la operación representa una oportunidad para proteger los puestos de trabajo, aunque no significa que los empleos estén garantizados de manera indefinida. El futuro de la planta de personal dependerá de lo que ocurra durante el proceso judicial y de las posibilidades de concretar la venta de la empresa.

La autorización también establece que los contratos de los puntos de venta y de las unidades de apoyo que continúen operando permanecerán vigentes durante el periodo autorizado, siempre que la compañía cumpla oportunamente con las nuevas obligaciones que adquiera.

En cuanto a los pagos, los productos, servicios, cánones y demás compromisos causados desde el 14 de octubre de 2026 se cubrirán como gastos de administración, con preferencia sobre otros créditos, a partir de los ingresos de la operación.

¿Por qué Presto entró en liquidación?

La compañía llegó a esta instancia después de incumplir el acuerdo de reorganización de deudas que había suscrito en abril de 2026, por cerca de 31.000 millones de pesos, en medio de dificultades de flujo de caja y pagos pendientes.

Ahora, la apuesta consiste en encontrar un comprador que mantenga la operación y preserve el valor de la marca. Aunque se ha reportado el interés de un empresario colombiano en adquirirla, todavía no hay una venta confirmada.

(Ver también: ¿Quiénes son los dueños de Presto? La organización detrás de la cadena que entró en liquidación)

Por eso, el futuro de los trabajadores dependerá en buena medida de que Presto consiga mantenerse en funcionamiento y encuentre un inversionista dispuesto a continuar con el negocio.

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