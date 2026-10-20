Presto, una de las cadenas pioneras de hamburguesas en Colombia, atraviesa una de las mayores crisis de sus 45 años de historia.

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La compañía inició operaciones en 1981 con su primer restaurante en Chapinero, Bogotá, y contribuyó a consolidar el mercado de comidas rápidas en el país. Sin embargo, su reconocimiento no fue suficiente para garantizar su estabilidad financiera.

En 2025, su operadora, Franquicias y Concesiones SAS, registró ingresos por $108.629 millones, pero no logró cumplir sus obligaciones con los acreedores ni superar sus problemas de liquidez.

Por esta razón, la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación judicial el 13 de octubre de 2026. Pese a la decisión, los restaurantes continúan funcionando mientras se estudian alternativas para preservar el negocio.

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En el mercado colombiano, Presto ocupa el cuarto lugar entre las cadenas analizadas, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King.

Aunque cuenta con 156 establecimientos y una marca reconocida por varias generaciones, los expertos advierten que su popularidad no garantiza rentabilidad.

La principal esperanza está en la llegada de inversionistas interesados en adquirir la marca, sus activos o la operación completa.

No obstante, la viabilidad dependerá de las causas de la crisis, el manejo de las deudas, los costos y las condiciones para mantener los restaurantes en funcionamiento.

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