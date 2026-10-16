La cadena de hamburguesas Presto atraviesa un momento decisivo para su futuro empresarial luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., compañía encargada de su operación.

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(Vea también: ¿Quiénes son los dueños de Presto? La organización detrás de la cadena que entró en liquidación)

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la marca, el sitio web oficial de Presto mantiene habilitado un directorio para ubicar sus restaurantes. Según los datos reportados en esa página, la compañía registra 104 establecimientos en Colombia, de los cuales 37 están ubicados en Bogotá.

La información resulta útil para los consumidores que buscan identificar los puntos de venta de la cadena en la capital, en momentos en que la empresa busca una salida que permita preservar su operación.

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La liquidadora designada, Mónica Macías, busca un comprador que permita mantener el valor de la marca, sus establecimientos y los puestos de trabajo. Por eso, la apertura del proceso judicial no significa, por sí sola, que todos los restaurantes deban cerrar inmediatamente.

Estas son las direcciones de los 37 locales de Presto que aparecen en Bogotá

El directorio oficial de la cadena registra los siguientes establecimientos en Bogotá y sus alrededores:

Presto Andino: carrera 11 n.º 82-01, local 401.

Presto Antares Soacha: centro comercial Gran Plaza Soacha, local 2-244A.

Presto Avenida Chile: calle 72 n.º 10-34, local 411A.

Presto Cafam: avenida carrera 68 n.º 90-88, local 45.

Presto Calle 23: carrera 7 n.º 22-95, local 1.

Presto Calle 27: carrera 7 n.º 27-38.

Presto Carrera 7: carrera 7 n.º 12B-01.

Presto Centro Mayor: calle 38A sur n.º 34D-51.

Presto Chico Norte: transversal 23 n.º 97-73, local 2, edificio City Business.

Presto Corferias: carrera 40 n.º 22C-67, local 08.

Presto Diver Plaza: transversal 99 n.º 80A-89, local 371.

Presto Éxito Country: carrera 9 n.º 134-21, locales 204-206.

Presto Éxito Occidente: carrera 114 n.º 78B-85.

Presto Gran Estación 2: avenida calle 26 n.º 62-47, local 3-50.

Presto Hacienda Santa Bárbara: calle 114 n.º 6A-92, local 255.

Presto Home Center 170: autopista Norte n.º 175B-50, locales 3 y 4.

Presto Home Center 80: avenida carrera 68 n.º 80-77.

Presto Iserra 100: transversal 55 n.º 98A-66, local 321.

Presto Javeriana: calle 41 n.º 7-43.

Presto Kennedy: carrera 78B n.º 38C-54 sur.

Presto La Esmeralda: calle 44 n.º 57-42.

Presto La Felicidad: calle 19A n.º 72-57, local CFC 07, plazoleta de comidas.

Presto Lo Nuestro Bogotá: carrera 86 n.º 55A-75, local L3-167.

Presto Lourdes: calle 63 n.º 11-79.

Presto Modelia: carrera 75 n.º 24C-11.

Presto Normandía 2: calle 53 n.º 71A-30.

Presto Nuevo Dorado: avenida calle 26 n.º 113-90, local 8.

Presto Palma Real: carrera 13 n.º 28-24.

Presto Plaza de las Américas: carrera 71D n.º 6-94 sur, local 2921.

Presto Plaza Imperial: carrera 104 n.º 148-07, local 177.

Presto Portal 80: avenida calle 80 n.º 100-52, piso 3, local 3022.

Presto Puente Aéreo: avenida calle 26 n.º 106-66, piso 2.

Presto San Rafael: calle 134 n.º 55-30, local 320.

Presto Santa Fe: calle 185 n.º 45-03.

Presto Tintal: calle 6A n.º 86-75, local 302.

Presto Titán Plaza: carrera 72 n.º 80-94, local 327.

Presto Villa del Prado: carrera 55 n.º 173-15.

Los datos corresponden a las direcciones publicadas en el directorio oficial de la cadena. Los clientes pueden consultar la página de Encuéntranos de Presto para revisar la información disponible sobre sus establecimientos.

¿Qué pasará con los restaurantes de Presto tras la liquidación?

La liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S. se produjo después de que la compañía solicitara terminar su proceso de reorganización empresarial, debido a dificultades de flujo de caja e incumplimientos de obligaciones posteriores al acuerdo.

En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había confirmado un acuerdo para atender pasivos por aproximadamente 31.000 millones de pesos. No obstante, la empresa terminó solicitando la apertura del proceso de liquidación meses después.

Ahora, una de las alternativas que se busca es vender la compañía para preservar la actividad económica de la marca y evitar el cierre de sus establecimientos.

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