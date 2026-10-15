El empresario Arturo Calle expresó su confianza en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tome medidas frente a las condiciones tributarias de los productos que llegan a Colombia mediante plataformas digitales. Durante una entrevista con Caracol Radio, pidió revisar la subfacturación y las diferencias que, según él, afectan a los comerciantes y fabricantes nacionales.

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El creador de la reconocida marca de ropa sostuvo que su reclamo no responde únicamente a los intereses de su compañía, sino a una preocupación compartida por los confeccionistas y el comercio formal. A su juicio, la situación está afectando la generación de empleo y puede tener consecuencias para la actividad comercial en distintas ciudades del país.

Calle manifestó optimismo frente a la respuesta de las instituciones y aseguró que espera que el Congreso, el Ministerio de Hacienda y el resto del Ejecutivo adopten medidas para enfrentar el problema.

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“Este reclamo va a surgir excelentes, excelentes respuestas porque tenemos un gran gobierno y el gobierno necesita una caja muy importante”, afirmó el empresario durante la conversación radial.

Arturo Calle confía en que el Gobierno tome medidas

Durante la entrevista, Calle aseguró que espera una respuesta favorable de las autoridades ante las dificultades que, según su diagnóstico, enfrenta el comercio colombiano por las compras en plataformas digitales.

El empresario sostuvo que el Gobierno necesita fortalecer sus ingresos y que garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los productos importados contribuiría a ese propósito.

También insistió en que las empresas nacionales deben competir en condiciones que considera equilibradas, pues los negocios establecidos formalmente en Colombia asumen obligaciones fiscales que, en su opinión, no siempre enfrentan de la misma manera los productos que llegan del exterior.

Por eso, planteó que el Congreso y el Ejecutivo deben revisar las reglas aplicables a estas operaciones y buscar mecanismos que permitan combatir las irregularidades que denuncia.

La subfacturación, uno de los puntos que quiere combatir

Uno de los principales asuntos que Calle puso sobre la mesa fue la subfacturación, una práctica que consiste en declarar un valor inferior al realmente pagado por una mercancía y que puede reducir los tributos correspondientes a una importación.

El empresario explicó que un producto comprado por 30 dólares podría terminar facturado por 10, 5 o 15 dólares. Según su denuncia, esta situación genera ventajas para determinados vendedores frente a los negocios que cumplen con las obligaciones tributarias y aduaneras.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.