Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella salió al paso para defender la actual relación entre Colombia y Estados Unidos, resaltando la relevancia que tiene el mantener un acercamiento bipartidista a pesar de las diferencias ideológicas existentes con sectores políticos de ese país. La declaración de De la Espriella surgió después de que varios sectores demócratas en Estados Unidos catalogaran como "inaceptable" su expresión pública de respaldo a candidatos republicanos previos a las elecciones de medio término próximas. Así lo reportó El Espectador en medio de una controversia que se desató por el contenido de un video difundido en las redes sociales de la representante María Elvira Salazar, en el que De la Espriella ratificaba el apoyo explícito a la reelección de la congresista por Florida, señalando que Salazar ha sido una figura cercana a su gobierno. En sus palabras: "La mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos es María Elvira Salazar", frase que fue interpretada como un espaldarazo ante su nueva postulación en la Cámara de Representantes.

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Estos hechos desataron una serie de reacciones dentro del territorio estadounidense, específicamente donde se debatió sobre una posible injerencia del Ejecutivo colombiano en los comicios estadounidenses de noviembre. De acuerdo con lo recopilado por El Espectador, el representante demócrata Gregory Meeks enfatizó en un comunicado la importancia de la autonomía electoral al afirmar: "El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no líderes extranjeros". Frente a esta ola de señalamientos sobre presunta intervención, el mandatario colombiano insistió en que el lazo entre ambos países debe ir más allá de los gobiernos y las diferencias políticas.

De la Espriella subrayó el carácter bipartidista del respaldo hacia Colombia por parte de Estados Unidos y la importancia de que este vínculo sea preservado. Mencionó que la coordinación estrecha entre los dos países, que data de más de dos siglos, ha sido posible debido a una gestión basada en la defensa de la democracia y el respeto por las instituciones públicas. En su mensaje, el mandatario aprovechó para reiterar que tanto su equipo de Cancillería como la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, trabajan diariamente para fortalecer ese legado. Así, De la Espriella remarcó el compromiso de su gobierno con la continuidad y el fortalecimiento de la histórica alianza, conocida como "la Patria Milagro".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia el respaldo de Abelardo de la Espriella a María Elvira Salazar en Estados Unidos?

El respaldo del presidente Abelardo de la Espriella a la congresista María Elvira Salazar generó controversia porque diversos sectores demócratas interpretaron este apoyo público como una posible intervención del Ejecutivo colombiano en las elecciones estadounidenses. Según informó El Espectador, la declaración se difundió antes de los comicios de medio término y fue vista como un intento de influir en la política interna de Estados Unidos, lo que provocó respuestas de figuras como Gregory Meeks, quien defendió la autonomía de los electores estadounidenses.

¿Cómo ha sido la relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos según De la Espriella?

De acuerdo con los pronunciamientos del presidente Abelardo de la Espriella recopilados por El Espectador, la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente bipartidista, es decir, respaldada tanto por republicanos como demócratas. El mandatario destacó que este apoyo ha permitido construir un lazo que no depende de gobiernos específicos ni de posturas políticas, sino que se basa en valores como la democracia y el respeto institucional, lo que garantiza su continuidad y fortalecimiento a lo largo del tiempo.

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