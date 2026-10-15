Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del tipo de cambio en Colombia extendió su racha de apreciación y cerró este jueves en $3.170, registrando un retroceso de $13,80 (-0,43 %) frente al cierre del miércoles ($3.183,80).

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Durante la sesión, la divisa abrió a la baja en $3.165 y marcó de inmediato un máximo intradiario de $3.183, que coincidió con la referencia de cierre previa. En el transcurso de la sesión, la constante presión vendedora llevó al precio a perforar los $3.160 hasta tocar un mínimo de $3.157,70.

De acuerdo con JP Tactical, la jornada se desenvolvió con movimientos contenidos, pero con una clara hegemonía del sesgo bajista, dejando al par a las puertas de activar su estrategia compradora de su modelo táctico.

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Por su parte, Acciones & Valores destacó que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuó como viento a favor del peso colombiano, compensando la corrección en los precios del petróleo Brent y el tono defensivo de otras divisas regionales como el sol peruano y el peso mexicano.

En el escenario cambiario internacional, el dólar global cedió terreno tras acercarse previamente a sus máximos de 18 meses. El índice DXY perdió un 0,50 % para ubicarse en los 102,04 puntos.

La rentabilidad del bono a 10 años cayó drásticamente hacia la zona del 5,10 %, impulsada por declaraciones de miembros de la Reserva Federal que redujeron la urgencia de efectuar un incremento de tasas en la reunión de octubre, a pesar del reciente reporte de inflación persistente.

El alivio del dólar no se reflejó uniformemente en la región debido a correcciones en el sector tecnológico global; el sol peruano (PEN) retrocedió con mayor claridad, mientras que el real brasileño (BRL) y el peso mexicano (MXN) cotizaron con sesgo defensivo.

Petróleo Brent retrocede por temores sobre demanda global

En el mercado internacional de commodities, los precios del crudo interrumpieron su rally alcista ante proyecciones de menor consumo global.

El petróleo Brent cedió un 0,31 % hasta los US$105,73 por barril, cotizando en mínimos intradiarios por debajo de US$105,00 en el mercado spot. El WTI avanzó un 2,88 %, situándose en US$97,83 por barril.

El ajuste en la referencia internacional obedeció al informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el cual anticipa una contracción en la demanda mundial de hidrocarburos de 2,6 millones de barriles diarios para el balance de 2026.

Este pronóstico eclipsó la drástica caída de 11,1 millones de barriles en los inventarios semanales de crudo de Estados Unidos y el riesgo geopolítico latente en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un buque y nuevos ataques hutíes contra infraestructura en Arabia Saudita.

Plenaria de la Cámara empantana la votación del Presupuesto para 2027

En la agenda legislativa y fiscal colombiana, la Plenaria de la Cámara de Representantes incluyó en el orden del día el debate y votación del articulado del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027:

Tras más de dos horas de debate, la discusión no ha logrado avanzar hacia la votación efectiva de los artículos debido a la presentación masiva de impedimentos y constantes decretos de receso.

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La corporación rechazó previamente una proposición formal que buscaba aplazar el debate, manteniendo la incertidumbre sobre el alcance de la meta fiscal y el monto definitivo para el ciclo presupuestal del próximo año.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,64 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,620 % desde los 12,655 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,904 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,018 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,949 %; la jornada anterior en 13,056 %.

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