Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

En un mercado caracterizado por flujos moderados y mayor cautela, la cotización del dólar en Colombia retornó a terreno negativo este jueves, cerrando en $3.217,20, lo que representó una disminución de -$21,80 (-0,67 %) en comparación con la jornada anterior ($3.239).

Sigue a PULZO en Discover

Durante la sesión, la divisa abrió en $3.241,50 y tocó de inmediato un techo de $3.248. No obstante, a lo largo de la mañana la oferta de divisas llevó la cotización hasta un mínimo intradiario de $3.208,50, para finalmente estabilizarse sobre el cierre.

(Vea también: ¿Cómo funciona la tasa de cambio nominal y la TRM en Colombia y qué impacto tienen en la economía?)

De acuerdo con JP Tactical, la sesión registró un volumen transado de aproximadamente US$845,56 millones, un monto inferior al promedio habitual que refleja cautela en el mercado.

Lee También

Por su parte, el análisis de Acciones & Valores subrayó el doble efecto del entorno externo: si bien la firmeza de las tasas en EE. UU. y la aversión al riesgo regional presionaron a la baja a monedas como el real brasileño (-0,8 %) y el peso chileno (-0,7 %), el fuerte repunte del petróleo por encima de los US$105 actuó como un sólido contrapeso para el peso colombiano vía términos de intercambio.

Finalmente, en los mercados internacionales, el billete verde se mantuvo cotizando en zonas de fortaleza multinivel frente a las principales divisas globales. Aunque el indicador de referencia (DXY) cedió un 0,15 % hasta los 102,09 puntos, intradiariamente avanzó hacia la zona de los 102,40 enteros, cerca de máximos de 18 meses.

Petróleo se dispara un 4 % y el Brent roza los US$105

En el mercado de commodities, los precios de los hidrocarburos registraron su mayor avance diario de las últimas semanas tras un incremento drástico en la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent se disparó un 4,01 % hasta los US$104,22 por barril (rozando máximos intradiarios de US$105,00). La referencia WTI avanzó un 3,69 %, cotizando en US$91,54 por barril (tocando techos de US$92,60).

El repunte de casi el 5 % respondió a las noticias sobre la solicitud de la Casa Blanca al Pentágono para preparar opciones de respuesta militar contra Irán, la suspensión de acercamientos diplomáticos por parte de Donald Trump y la intensificación de los ataques de rebeldes hutíes contra buques comerciales en rutas marítimas clave.

Inflación en Colombia se aceleró levemente en septiembre

En el ámbito macroeconómico local, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló anoche que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 6,29 % para septiembre de 2026, mostrando un leve repunte frente al 6,24 % registrado en agosto y cumpliendo con las expectativas generales de los analistas:

Cinco divisiones de gasto explicaron 5,13 puntos porcentuales (pp) de la inflación anual total. En particular, alojamiento y servicios públicos encabezó las presiones con un incremento anual del 5,74 %, aportando 1,78 pp al indicador general, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento anual del 6,74 %, contribuyendo con 1,28 pp a la cifra final.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,57 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,723 % desde los 12,800 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,950 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,110 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,940 %; la jornada anterior en 13,128 %.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.