Las actualizaciones para los pensionados y más movimientos de las finanzas personales quedan bajo lupa en el diario vivir, por lo que un documento de evaluación de un experto resulta pertinente para revisar las alternativas.

Sigue a PULZO en Discover

En un análisis del autor Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio, se plantean opciones financieras claras para evaluar si conviene más ahorrar en dólares o en un CDT en Colombia.

El directivo examina detenidamente en su escrito las alternativas que anteriormente permanecían reservadas para entidades bancarias tradicionales e instituciones con operaciones a nivel internacional.

Actualmente, diversas plataformas muestran rendimientos en pesos, dólares y euros para depósitos a plazos de 7, 30 y 90 días dentro del mercado financiero.

Lee También

Torroledo plantea que para los usuarios que no pretenden desempeñarse como operadores bursátiles en Wall Street, tantas opciones disponibles pueden causar confusión al momento de tomar decisiones.

Ante el dilema de elegir entre un 13 % anual en pesos a 90 días o un 8 % anual en dólares a 30 días, la inclinación habitual busca la tasa más alta.

Al aplicar esta lógica rápida, los ciudadanos escogen casi siempre las opciones como los CDT en pesos colombianos y descartan la posibilidad de conservar capital en euros o dólares.

En su texto explicativo, Torroledo remarca que esta brecha constante en los intereses “no es un regalo ni un capricho”, sino un reflejo del mercado sobre la inflación.

El experto resalta que esa diferencia de tasas refleja la expectativa de una mayor inflación en Colombia y una devaluación del peso frente al dólar y al euro.

Predecir la trayectoria de las tres divisas para calcular el retorno combinado exige conocimientos avanzados y extensas jornadas analizando noticias internacionales.

Frente a esos métodos complejos, el cofundador de Littio propone un enfoque directo basado sencillamente en definir la finalidad de los recursos guardados.

Si el propósito es pagar el seguro del automóvil en moneda nacional, depositar el capital en dólares representa una decisión de alto riesgo financiero.

El autor recomienda guardar el dinero en la misma moneda en que se harán los pagos, aprovechando los intereses para hacer crecer los montos.

Por el contrario, si la meta consiste en viajar a Europa, conviene comprar divisas progresivamente y ponerlas a rentar hasta el inicio de las vacaciones.

Según plantea el directivo en su análisis, “es más importante suavizar las variaciones de las tasas de cambio que ganarnos unos puntos porcentuales adicionales en la tasa de interés”.

Las oscilaciones de la moneda local frente al dólar o al euro pueden superar con rapidez las ventajas ofrecidas por los intereses bancarios.

Torroledo ilustra la volatilidad cambiaria de 2026 recordando que la Tasa Representativa del Mercado inició en $ 3.757 y cayó hasta un mínimo de $ 3.048 en agosto.

Al cotizarse posteriormente en $ 3.216, los movimientos demostraron cómo la tasa de cambio afecta el resultado final de cualquier inversión realizada.

Desde el comienzo del año hasta el punto más bajo de la divisa, resultaba mejor mantener los pesos quietos que colocarlos en dólares al 20 %.

En cambio, durante las semanas posteriores, el dólar se valorizó más de un 5 % en el mercado cambiario del país.

Para igualar un depósito en dólares rindiendo al 5 % en ese lapso de alza, un CDT en pesos habría necesitado una tasa superior al 70 % anual.

El análisis concluye que distribuir las compras de divisas a lo largo de los meses permite proteger el capital frente a la devaluación.

Esta planificación financiera facilita cumplir las metas de consumo internacional sin la necesidad de hacer cálculos de conversión al momento de pagar.

Así, el análisis por parte del mencionado experto deja sobre la mesa una oportunidad que no siempre se piensa, en medio de los intereses de ahorro para miles de colombianos a diario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.