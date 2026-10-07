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Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se había convertido en referente de las protestas recientes por la crisis de vivienda en España, falleció el miércoles 7 de octubre, según informó el Sindicato de Inquilinas. Abascal era una jubilada que vivió más de setenta años en el mismo apartamento de Madrid, el cual tuvo que abandonar voluntariamente luego de un proceso de desahucio que captó la atención pública y se volvió símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda.

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De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, la organización que la acompañó durante el proceso y le brindó respaldo en sus intentos por evitar la expulsión, Maricarmen Abascal murió en el hospital. Estaba internada desde el 23 de septiembre, fecha en la que se produjo su desalojo. El grupo emitió un comunicado en el que reconoció el legado y la enseñanza de Abascal, asegurando que, a pesar del desenlace, continuarán luchando por lo que consideran un derecho básico: el acceso digno a una vivienda.

A través de un mensaje emotivo, el Sindicato recordó las palabras que guiaron la vida de Abascal hasta sus últimos días: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". En ese sentido, destacaron que tanto la familia, como la abogada que la representó y la propia organización, seguirán defendiendo el derecho a la vivienda en España. La entidad subrayó la importancia de combatir la especulación y mantener viva la causa por la que Maricarmen se hizo visible, reiterando el compromiso de impulsar la lucha por todas las personas afectadas por la crisis habitacional.

El caso de Maricarmen Abascal simbolizó el drama que viven miles de familias frente a los procesos de desahucio en el contexto de dificultades económicas y tensiones sociales relacionadas con el acceso a un hogar digno. Si bien la noticia sobre su fallecimiento aún está en desarrollo, el impacto de su experiencia y la atención que recibió de organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas evidencian el debate persistente en torno al derecho a la vivienda en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el caso de Maricarmen Abascal se volvió símbolo de la crisis de vivienda en España?

El caso de Maricarmen Abascal se convirtió en símbolo porque reflejó la situación de muchas personas mayores y familias vulnerables que, tras décadas habitando una vivienda, enfrentan procesos de desahucio como consecuencia de la crisis habitacional. Según información del Sindicato de Inquilinas, su historia fue representativa por la duración de su residencia y la lucha constante para no ser expulsada, lo que motivó movilizaciones y atención mediática.

¿Qué rol desempeñó el Sindicato de Inquilinas en el proceso de desahucio de Maricarmen Abascal?

De acuerdo con lo expresado por el Sindicato de Inquilinas, la organización acompañó a Maricarmen Abascal durante su proceso para evitar el desahucio, brindándole apoyo legal y social. Además, tras su fallecimiento, reiteraron el compromiso de seguir defendiendo el derecho a la vivienda y de luchar contra los especuladores, como ella misma había solicitado en vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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