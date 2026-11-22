Llevar un pasajero en un vehículo eléctrico puede terminar en multa en Colombia, pero la sanción depende del tipo de medio de transporte. Aunque algunas personas utilizan los términos moto eléctrica y patineta eléctrica como si fueran lo mismo, la legislación establece diferencias entre estas categorías y no aplica las mismas restricciones para todas.

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La Ley 2486 del 16 de julio de 2025 estableció las reglas para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. Posteriormente, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030675, el 4 de agosto de 2026, con disposiciones técnicas y de circulación para estos medios. Entre las restricciones se encuentra el límite de ocupantes permitido.

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De acuerdo con el artículo 96-1 del Código Nacional de Tránsito, estos vehículos no pueden transportar a más de una persona al mismo tiempo. La excepción contempla los modelos que estén especialmente diseñados para llevar varios ocupantes y que cumplan las condiciones establecidas por el Ministerio. Por eso, que una patineta tenga espacio para ubicar a alguien detrás del conductor no significa que esté autorizada para hacerlo.

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Quienes incumplan esta disposición se exponen a una multa de seis salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. La normativa también contempla sanciones por otras conductas, como circular por andenes o desconocer determinadas restricciones viales. Algunas infracciones pueden ocasionar, además, la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, la prohibición no se extiende automáticamente a las motocicletas eléctricas. El Código Nacional de Tránsito contempla el transporte de acompañantes en motocicletas, siempre que el vehículo esté habilitado para llevar a dos personas y se cumplan las condiciones de seguridad, entre ellas el uso obligatorio del casco. En ese caso, funcionar con electricidad no impide transportar un pasajero.

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Otro punto importante es que el periodo de pedagogía de tres meses establecido después de la reglamentación de agosto de 2026 terminó el 5 de noviembre de ese año. Por lo tanto, desde el día siguiente las autoridades pueden imponer las sanciones correspondientes por incumplir las nuevas disposiciones. Esto no significa que esté prohibido llevar acompañante en cualquier vehículo eléctrico, sino que cada uno debe cumplir las reglas de su categoría.

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