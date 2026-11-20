Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) decidió ampliar el plazo para acceder a líneas de crédito estudiantil dirigidas a quienes fueron damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, según un comunicado oficial. El propósito de esta extensión es acompañar a los estudiantes afectados y facilitar que accedan a apoyos destinados a cursar programas de educación superior en 2027. De acuerdo con la información del Icetex, la nueva fecha límite para solicitar el crédito especial ‘Gente Milagro’ será el 19 de febrero del próximo año. Esta línea hace parte de la convocatoria de nuevos créditos para el periodo 2027-1 y otorga beneficios económicos, dando prioridad a las poblaciones más afectadas.

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La línea de crédito ‘Gente Milagro’ centra su atención en personas afectadas que residen en los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. También es importante resaltar que pueden aplicar quienes hayan sido identificados en los censos oficiales como damnificados y deseen contar con este apoyo económico. Richard Caicedo, actual presidente del Icetex, enfatizó que la entidad está trabajando activamente con las comunidades impactadas, realizando desde agosto un seguimiento especial en los territorios afectados. Caicedo puntualizó que, por esta razón, decidieron extender las fechas para que un mayor número de personas priorizadas pueda solicitar el crédito especial.

Según el Icetex, los principales requisitos para acceder a ‘Gente Milagro’ incluyen estar registrados en el censo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o haber sido admitidos en una Institución de Educación Superior (IES) ubicada en las zonas afectadas. Los beneficiarios contarían con una tasa de interés preferencial, que corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más siete puntos porcentuales, y un esquema de pago flexible: el 30 % del crédito se paga durante los estudios, mientras que el 70 % restante se reembolsa después de graduarse.

El Icetex informó además que existen otras modalidades de crédito educativo, tanto a mediano plazo como en líneas especializadas para formación en talento humano, ciencias, salud, desarrollo social, agronomía y educación continuada. Estas alternativas brindan condiciones de pago similares, con el fin de adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Para los posgrados, los estudiantes pagan el 40 % del crédito durante sus estudios y el resto tras graduarse, mientras que en especializaciones de medicina la proporción es de 20 % y 80 %. También hay opciones financieras para realizar estudios en el exterior. El Icetex recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la línea de crédito ‘Gente Milagro’ del Icetex?

Para acceder a la línea especial de crédito ‘Gente Milagro’ del Icetex, los interesados deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: estar inscritos en el censo oficial de personas damnificadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o haber sido admitidos en una Institución de Educación Superior ubicada en las poblaciones afectadas de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda o Valle del Cauca. Además, se debe iniciar el proceso antes del 19 de febrero del próximo año, según información oficial del Icetex.

¿Qué beneficios ofrece la línea de crédito ‘Gente Milagro’ para estudiantes afectados por el terremoto?

La línea de crédito ‘Gente Milagro’ brinda a los estudiantes damnificados una tasa de interés preferencial, que es el IPC más siete puntos, junto con un esquema de pagos flexible: el 30 % del préstamo debe pagarse durante los estudios y el restante 70 % luego de la graduación. Así, el Icetex busca facilitar el acceso a la educación superior y aliviar la carga económica de quienes han enfrentado dificultades a raíz del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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