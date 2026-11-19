Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a los ciudadanos de Bogotá a sumergirse en el arte del flamenco a través del ‘Curso Intensivo de Iniciación al Flamenco: Cuerpo, ritmo, compás y expresión’. Esta experiencia está orientada a todas las personas interesadas en acercarse a esta disciplina artística, sin importar el nivel previo de conocimiento. El evento se llevará a cabo en la Casona de la Danza, ubicada en la capital colombiana, desde el 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2026 a las 3:00 p. m., y la entrada será completamente gratuita, de acuerdo con Idartes.

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El curso surge como parte de un ejercicio de retribución y práctica social desarrollado por Diana Carpintero, quien fue beneficiaria de la Beca Jóvenes Talentos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), después de finalizar una formación especializada en flamenco en Sevilla, España. La formación se conecta con el Laboratorio Flamenco de Bogotá y está planteada bajo un formato presencial intensivo que se desarrollará de lunes a viernes durante el tiempo estipulado.

El objetivo del curso es compartir y transmitir los aprendizajes adquiridos, creando un espacio de intercambio y acercamiento con el flamenco. Para ello, la propuesta educativa establece dos grupos: uno enfocado en personas sin experiencia previa en danza y otro para bailarines provenientes de cualquier género, dedicando hora y media diaria a cada grupo. En ambos casos, se ofrecerán contenidos básicos adaptados metódicamente, permitiendo una introducción progresiva a esta manifestación artística.

Los participantes abordarán, desde una perspectiva práctica, herramientas corporales y técnicas centradas en el estudio del compás flamenco, trabajando tanto compases binarios (de cuatro tiempos) como de amalgama (de doce tiempos), que son característicos del género. De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, esta metodología busca facilitar el aprendizaje para quienes nunca han tenido contacto con la danza, al mismo tiempo que enriquece la experiencia de bailarines experimentados.

La dirección del curso está a cargo de Diana Sofia Cruz Carpintero, egresada como Maestra en Arte Danzario con énfasis en Danza Teatro de la Universidad Distrital. Su trayectoria profesional incluye múltiples años explorando el flamenco desde distintas perspectivas y una residencia continua en Sevilla, donde sigue ampliando sus conocimientos a través de procesos formativos e intercambios con otras formas de danza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el curso intensivo de flamenco ofrecido por Idartes en Bogotá?

El curso intensivo de flamenco de Idartes está diseñado para ofrecer una formación básica y práctica a personas con diferentes niveles de experiencia en danza. Centra su contenido en el trabajo corporal, rítmico y expresivo del flamenco, abordando tanto compases binarios como de amalgama. Se desarrolla en modalidad presencial, de lunes a viernes, y está dirigido tanto a principiantes como a bailarines.

¿Qué significa compás de amalgama en el flamenco?

El compás de amalgama, en el contexto del flamenco, hace referencia a un patrón rítmico compuesto, como el de doce tiempos. Este tipo de compases es característico de estructuras musicales complejas del flamenco y se diferencia de los compases binarios, que tienen cuatro tiempos. En el curso, los participantes aprenderán a identificar y practicar ambos tipos de compases.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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