Un robo a una empresa de reparación y mantenimiento de computadores en Bogotá dejó pérdidas que superarían los 70 millones de pesos. El establecimiento, ubicado en el sector de Salitre Greco, en la localidad de Teusaquillo, fue blanco de un grupo de delincuentes que, según el propietario, habría tardado apenas ocho minutos en ingresar y llevarse equipos tecnológicos, una caja fuerte y dinero.

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El hurto ocurrió hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Menkian Molina, creador de contenido y dueño del negocio, contó que los responsables habrían cortado el suministro de energía desde el exterior del inmueble, entrado a las instalaciones y retirado el sistema de alarma antes de sacar los elementos. El empresario relató lo sucedido en sus redes sociales y entregó detalles a Alerta Bogotá.

Entre los objetos robados se encuentran aproximadamente siete computadores y dos pantallas, además de una caja fuerte y dinero de la caja menor. El caso también afectó a varios clientes, pues algunos de los equipos sustraídos habían sido entregados a la compañía para recibir servicios de reparación o mantenimiento.

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Molina explicó que el impacto económico va más allá del valor de los dispositivos, debido a que el dinero y la caja fuerte representaban recursos con los que la empresa cubría gastos cotidianos, como el pago de la nómina. “Desafortunadamente también se llevaron nuestra caja fuerte y la caja menor. Esto es literalmente nuestra liquidez para pagar nómina y toda la vuelta. Ha sido algo muy complejo”, señaló el empresario.

Una de las preocupaciones iniciales estuvo relacionada con la información almacenada en los computadores. Sin embargo, el propietario aseguró que la compañía tiene protocolos de respaldo y extracción de datos, por lo que, según su versión, el robo no habría provocado una pérdida crítica de información. Aun así, la sustracción de equipos de los clientes representa otra dificultad para el negocio.

El creador de contenido también cuestionó la actuación de la empresa de seguridad privada contratada para proteger el establecimiento. Según su relato, un vigilante motorizado llegó unos diez minutos después del robo, pero no habría identificado que la puerta había sido forzada. Molina aclaró que su inconformidad no se limita a que los trabajadores no evitaran el ingreso de los delincuentes, sino a que no detectaran oportunamente los daños. La responsabilidad de la compañía deberá establecerse con las verificaciones correspondientes.

Finalmente, Molina manifestó que el caso le preocupa porque, según dijo, no sería el primer episodio de inseguridad en Salitre Greco. Recordó que meses atrás habría ocurrido un intento de cortar los cables de energía del inmueble, un antecedente que llamó su atención por la forma en que se habría cometido el reciente hurto. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y el CTI adelanta las actuaciones para identificar a los responsables.

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