La temporada decembrina empieza a tomar forma en el país con el regreso de una de las tradiciones más esperadas por las familias colombianas. Bajo el lema “Esta Navidad, regalémonos estar juntos”, Coca-Cola anunció oficialmente su agenda de eventos para noviembre y diciembre de 2026, que traerá de vuelta sus icónicas Caravanas Navideñas, espectáculos musicales, espacios gastronómicos y actividades interactivas en varias regiones.

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El banderazo inicial será en Bogotá el próximo 28 de noviembre en el CESAP Agentes y Patrulleros (Diagonal 44 #68B-30). La jornada de inauguración contará con la presentación en vivo de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de ambientación navideña y zonas de experiencia.

El ingreso estará habilitado para mayores de 7 años y las entradas se podrán adquirir canjeando dos etiquetas de Coca-Cola (de cualquier presentación) más $14.000 pesos, a través de Ticketmaster y puntos físicos autorizados.

Fechas y ciudades de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2026

Por tercer año consecutivo, los camiones iluminados y la música navideña de la marca recorrerán las calles de las principales capitales y municipios del país. Estas son las fechas confirmadas para las paradas principales:

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Bogotá: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Barranquilla: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Medellín: 9 de diciembre.

9 de diciembre. Cali: 13 de diciembre.

Adicionalmente, las caravanas pasarán por La Calera y realizarán una ruta especial por el Eje Cafetero, visitando La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

Como novedad este año, Cali será por primera vez la sede del evento de cierre de la temporada navideña, programado para el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo, con entrada totalmente gratuita para los asistentes.

Papel regalo con tus propias fotos y vitrina con buñuelos en Bogotá

Más allá de los desfiles, la programación incluye el regreso de Mi Papel Mágico, una herramienta que convierte fotografías personales en ilustraciones para imprimir papel de regalo y tarjetas navideñas. La función estará disponible de forma digital en el asistente virtual del sitio web de Coca-Cola Colombia, así como en cinco puntos físicos donde los asistentes podrán llevarse sus diseños impresos:

Local comercial Coca-Cola (Calle 100 con carrera 15, Bogotá): del 20 de noviembre al 23 de diciembre (lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.).

del 20 de noviembre al 23 de diciembre (lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.). Feria Vassar (Parque El Country, Bogotá): del 25 al 29 de noviembre (4:00 p. m. a 9:00 p. m.).

del 25 al 29 de noviembre (4:00 p. m. a 9:00 p. m.). Centro Comercial Centro Mayor (Bogotá): del 3 al 16 de diciembre (11:00 a. m. a 7:00 p. m.).

del 3 al 16 de diciembre (11:00 a. m. a 7:00 p. m.). Centro Comercial Santafé (Medellín): del 7 al 20 de diciembre (11:00 a. m. a 7:00 p. m.).

del 7 al 20 de diciembre (11:00 a. m. a 7:00 p. m.). Santaland (Centro de Eventos Puerta de Oro, Barranquilla): 27, 28 y 29 de noviembre; 4, 5, 6 y 7 de diciembre; y 11, 12 y 13 de diciembre (4:00 p. m. a 9:00 p. m.).

(Vea también: Por qué camiones de Coca-Cola en Colombia dicen “berraquera” y “camellador”: ojo en las calles)

Asimismo, la vitrina Coca-Cola de la Calle 100 en Bogotá ya tiene abierta hasta Navidad una experiencia inmersiva que combina decoración decembrina con una oferta gastronómica que une dos clásicos colombianos: buñuelos y Coca-Cola. A esto se suma el lanzamiento en tiendas y cadenas comerciales de empaques de edición limitada, multipacks con trineos navideños y una colección de cinco adornos para el árbol.

Jornada solidaria en Cali para damnificados del terremoto

Como parte de su agenda social, la compañía anunció que el 13 de diciembre realizará una jornada junto a la Fundación Gastronomía Social en Cali para preparar y entregar 1.000 almuerzos calientes y nutritivos a los habitantes del barrio Altos de Santa Helena, comunidad afectada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

“La Navidad también es una oportunidad para pensar en quienes han atravesado momentos difíciles y recordarles que no están solos. Sabemos que para las familias de Altos de Santa Helena este ha sido un año de grandes desafíos y por eso quisimos que nuestra invitación a compartir y estar juntos llegara también a esta comunidad”, expresó María Isabel González Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Por su parte, María Teresa Pérez, directora de Marketing para Colombia y Venezuela, destacó que la apuesta de este año busca acompañar las celebraciones tanto en las calles de las ciudades como dentro de los hogares colombianos.

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