En una jornada marcada por los anuncios en bancos a nivel nacional, Pibank incrementó nuevamente la rentabilidad de su certificado de depósito a término en Colombia, elevando la tasa de interés para inversiones a 360 días hasta el 13,25 % efectivo anual (E.A.).

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Esta actualización financiera rige oficialmente a partir del 20 de noviembre de 2026, fortaleciendo la competencia digital frente a otros neobancos relevantes del mercado colombiano como Nubank.

Previamente, el producto registraba rendimientos cercanos al 13,00 % E.A. en ese mismo plazo anual, por lo cual este ajuste mejora directamente el retorno para los ahorradores minoristas.

“Aquí tu inversión crece más”, destacó la entidad financiera dentro de su comunicación oficial dirigida a los usuarios interesados en rentabilizar sus excedentes de liquidez.

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Según detallan las condiciones comerciales divulgadas por la plataforma, los ciudadanos pueden constituir este título digital desde un monto mínimo accesible de $ 100.000.

Asimismo, la gestión completa opera de manera remota mediante canales electrónicos propios bajo la invitación directa: “Ábrelo en tu app Pibank”.

“Recuerda que esta tasa aplica para CDT nuevos y renovaciones”, precisó el comunicado emitido por el Equipo Pibank respecto a la cobertura de la medida.

Con este movimiento comercial, la marca digital respaldada por Banco Pichincha S.A. busca captar mayores depósitos a plazo fijo durante el cierre del calendario económico de 2026.

Además, el producto cuenta con vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y respaldo institucional del Seguro de Depósitos de Fogafín, garantizando protección patrimonial sobre los recursos invertidos.

La compañía también invitó a los inversionistas a verificar detalles operativos y plazos adicionales directamente mediante su portal web oficial www.pibank.co.

De este modo, la disputa por atraer ahorradores digitales en Colombia suma un nuevo capítulo competitivo con tasas efectivas anuales superiores al promedio observado en la banca tradicional.

¿Cuál es el banco con tasas de interés más altas en CDT en Colombia?

Banco Pichincha encabeza el listado de las entidades bancarias con las tasas de interés más altas para CDT a 360 días en Colombia durante noviembre de 2026, ofreciendo un rendimiento del 13,40 %, según reporte en el diario La República.

En segundo lugar aparece Banco W con una rentabilidad anual del 13,17 %, consolidándose como la segunda opción más atractiva dentro del escalafón titulado ‘Así están las tasas para CDT durante noviembre’, según el mencionado medio.

Dicho informe financiero, elaborado con cifras oficiales de la Superintendencia Financiera y graficado por el diario La República, posiciona en el tercer puesto a Itaú con una tasa del 12,83 %.

Inmediatamente después figuran Banco de Occidente con 12,79 %, Ban100 con 12,60 %, Banco Unión con 12,55 % y Serfinanza con 12,50 % para inversiones mantenidas durante un año completo.

Por debajo de esa franja competitiva se ubican Mibanco con 12,49 %, Banco Popular con 12,41 %, Banco GNB Sudameris con 12,35 %, BBVA con 12,31 % y Bancamía con 12,23 %.

Entretanto, entidades tradicionales y digitales como Banco de Bogotá (11,96 %), Santander (11,80 %), Bancolombia (11,79 %), Lulo Bank (11,77 %) y Mundo Mujer (11,75 %) registran los retornos anuales más moderados del listado.

Comportamiento de tasas en plazos de 90 y 180 días

Para quienes prefieren inversiones a mediano plazo de 180 días, Banco W lidera la tabla con 12,40 %, superando a Mibanco (12,28 %), Bancamía (12,05 %) y Ban100 (11,94 %).

En ese mismo periodo semestral también destacan Banco GNB Sudameris con 11,82 %, Banco Pichincha con 11,71 % y Banco de Occidente con 11,61 %.

Por otra parte, en depósitos a corto plazo de 90 días, Banco Popular lidera con 12,27 %, seguido por Mibanco (12,08 %), Ban100 (11,69 %) y Banco W (11,66 %).

Este escenario competitivo responde al entorno monetario vigente, pues la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo su tasa de interés de intervención en 12,25 % desde el 3 de noviembre de 2026.

De este modo, comparar cada plazo permite a los ahorradores maximizar sus rendimientos antes de finalizar el calendario financiero de 2026.

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