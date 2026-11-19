Luis Fernando Gómez, nuevo presidente encargado del Banco Popular, anunció el inicio de una nueva etapa para la entidad financiera, filial del Grupo Aval, conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

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El ejecutivo asumió el liderazgo tras la salida de María Fernanda Suárez, quien pasó a ocupar la presidencia del Banco de Bogotá.

Gómez cuenta con 12 años de experiencia en el Banco Popular, donde se desempeñó como vicepresidente de banca de personas y experiencia del cliente. Su llegada coincide con una transformación estratégica de la entidad, que busca fortalecer su presencia en el mercado y ampliar sus servicios financieros.

Uno de los principales cambios es la renovación del portafolio de tarjetas de crédito, que pasó de 14 opciones a cuatro nuevas alternativas. Según explicó el presidente encargado, la decisión busca darles mayor libertad a los clientes para escoger los productos que mejor se adapten a sus intereses y estilos de vida.

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La nueva oferta contempla beneficios como acumulación de puntos, millas y devolución de un porcentaje del valor de las compras. Gómez aseguró que elegir es un derecho de los clientes y que el banco busca ponerlos en el centro de sus decisiones.

Con esta estrategia, Banco Popular pretende impulsar la inclusión financiera, eliminar barreras de acceso y ofrecer soluciones diferenciadas para atender las necesidades de distintos segmentos de la población, especialmente los relacionados con la economía plateada.

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