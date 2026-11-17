La filtración de 15 millones de documentos confidenciales del Deutsche Bank reveló presuntas fallas en los controles de la entidad para prevenir el lavado de dinero, los fraudes y las operaciones relacionadas con actividades criminales.

Sigue a PULZO en Discover

Una investigación de Caracol Radio encontró que millones de euros transferidos a corresponsales bancarios en Colombia podrían estar vinculados con redes de explotación y narcotráfico.

Según los archivos, el Deutsche Bank, que concentra el 80 % del mercado de pagos en euros en Colombia, creó en 2019 el denominado ‘Proyecto Cali’, una investigación interna para rastrear movimientos financieros sospechosos.

La iniciativa surgió después de identificar millonarias transferencias hacia cuentas y entidades bancarias del país.

Lee También

Los documentos señalan al menos a ocho empresas por presunto lavado de dinero y a otra por posibles vínculos con el crimen organizado.

Pese a las alertas, el banco únicamente prohibió recibir pagos procedentes de esas compañías, aunque para entonces ya se habían efectuado transacciones por millones de dólares.

La filtración también cuestiona la prioridad que habría dado la entidad a mantener sus relaciones comerciales frente al cumplimiento de las normas internacionales de prevención de delitos financieros.

Por su parte, Deutsche Bank aseguró que no puede comentar sobre reportes de actividades sospechosas, transacciones o entidades particulares debido a obligaciones legales y de confidencialidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.