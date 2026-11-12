Metro Bank, entidad financiera británica controlada por el empresario colombiano Jaime Gilinski, anunció que explora una posible venta e invitó a inversionistas interesados a presentar ofertas.

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La decisión hace parte de una revisión estratégica que busca evaluar el interés del mercado y maximizar el valor para sus accionistas. Sin embargo, el banco aclaró que no existe certeza de que la operación llegue a concretarse.

Gilinski posee 53 % de Metro Bank, participación que adquirió en 2023 mediante un acuerdo de rescate que permitió fortalecer las finanzas de la entidad y recuperar la confianza de los inversionistas.

Desde entonces, el banco ha vendido activos, reducido personal y aplicado medidas para disminuir costos y mejorar su rentabilidad.

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La posible venta podría representar una importante ganancia para el empresario colombiano.

Gilinski invirtió US$135 millones en la compra de acciones que cotizaban a 30 peniques y actualmente su participación supera los US$860 millones, luego de que los títulos aumentaran más de 500 %.

Tras conocerse el anuncio, las acciones subieron hasta 8,7 % en la Bolsa de Londres, llevando la valoración del banco a cerca de US$1.721 millones. Metro Bank cuenta con el respaldo de Morgan Stanley, Citigroup y RBC Capital Markets para evaluar las ofertas.

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