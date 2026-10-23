El equipo de Presto está de celebración en las últimas horas, luego de la decisión que anunció el Grupo Gilinski de quedarse con la marca y creer en la oportunidad de crecimiento y mejora que representa.

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Esa misma decisión la agradeció públicamente la marca, y a través de redes sociales publicó un mensaje en que, simplemente, les agradece a ese grupo económico y al presidente de la República por creer.

“Hoy queremos agradecer al Grupo Nutresa por apostar por Presto y abrir una nueva oportunidad para el futuro de esta marca tan querida por los colombianos”, dice la carta que publicó la compañía, que hasta hace pocos días estaba prácticamente en la quiebra en Colombia.

Seguido, les dedicó unos párrafos al mandatario y a parte del equipo de la Supersociedades.

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“Al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, gracias por su apoyo y participación en este momento tan importante para nuestra historia”, señala la empresa.

(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Presto se salvó en Colombia y agradece el apoyo logrado

La marca, además, destacó que siempre ha tenido claro que su importancia en Colombia va mucho más allá de las hamburguesas.

“Son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer”, sostuvo.

Finalmente, Presto dice estar lista para renovar su esperanza y crecer para seguir siendo una gran empresa, con nuevas oportunidades y que acompañe a los colombianos por muchos años más.

Este es el comunicado completo:

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