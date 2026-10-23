Afinia enfrenta una grave crisis financiera que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones en el mercado eléctrico. El Grupo EPM, encargado de su operación, aseguró que la compañía debe $131.000 millones por la compra de energía de octubre, según una notificación de XM.

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Para responder a estos compromisos, EPM adelanta gestiones extraordinarias para conseguir recursos y evitar afectaciones en la prestación del servicio.

Desde que asumió la operación, EPM ha invertido más de $3,6 billones para atender a cerca de 1,8 millones de usuarios.

Aunque Afinia reporta mejoras superiores al 70 % en indicadores de continuidad y frecuencia de interrupciones, sus problemas de liquidez persisten. A septiembre, las entidades oficiales le adeudaban $420.000 millones y su déficit mensual de caja rondaba los $400.000 millones.

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Uno de los principales problemas es que Afinia recupera apenas $57 por cada $100 que destina a comprar energía. Las pérdidas eléctricas, el fraude y las conexiones ilegales agravan la situación.

Además, la empresa debe priorizar pagos para cumplir sus compromisos con proveedores y otros agentes del sector.

EPM ha propuesto al Gobierno medidas relacionadas con subsidios, financiación, tarifas y reducción de pérdidas. También reorganizó parte del mercado para concentrar recursos en las zonas con mejores condiciones de recaudo. Sin embargo, considera que se necesitan soluciones estructurales y coordinadas para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

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