Por: EL PILON SA

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El consumo de energía eléctrica en la Costa Caribe ha traído consigo cobros adicionales que afectan a cientos de miles de hogares. De acuerdo con la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos de la Costa Caribe, 758.000 usuarios han sido sancionados económicamente por exceder los límites individuales de consumo eléctrico establecidos por la regulación vigente. Este sistema, implementado como medida de ahorro durante seis meses ante las condiciones vinculadas al fenómeno de El Niño, establece metas personalizadas según los patrones históricos de cada usuario.

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Las cifras presentadas por la organización evidencian que la mayor parte de las sanciones corresponden a clientes de Afinia, con 400.000 casos. Le siguen Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, con 258.000 sancionados, y Energua, que tiene presencia en Valledupar y Cesar, con 100.000 usuarios afectados. Estos cobros adicionales comenzaron a aparecer en las facturas emitidas en agosto y septiembre, y el proceso de penalización se ha mantenido en los meses siguientes.

Además de las sanciones por exceso de consumo, la Liga Nacional de Usuarios expresó su preocupación ante una propuesta que busca destinar 1,2 billones de pesos al pago parcial de las obligaciones de Air-e con las generadoras de energía, cuya deuda ascendería a cerca de 3 billones de pesos. El temor principal es que estos recursos puedan salir de los fondos destinados a subsidiar el servicio eléctrico para hogares de menores recursos, particularmente de los estratos 1, 2 y 3.

Esta problemática se agrava en regiones como Cesar, debido a las altas temperaturas que obligan a las familias a usar ventiladores y sistemas de aire acondicionado constantemente, lo que incrementa notablemente el consumo mensual y eleva el riesgo de superar el límite permitido, generando penalizaciones en las facturas.

Para saber si un usuario ha superado la meta individual de consumo, debe considerar que esta meta se calcula a partir de la mediana del consumo histórico registrado en los 12 meses previos del programa. Si el consumo mensual permanece hasta un 10 % por encima de esa referencia, no hay penalización. Sin embargo, si se supera ese margen, el recargo aplica sobre los kilovatios hora excedentes. Igualmente, existen incentivos para quienes reduzcan el consumo por debajo del 90 % de su referencia histórica. El valor del recargo varía: para los estratos 1, 2 y 3 es del 30 %, para estratos 4, 5 y 6 llega al 50 %, y para el sector comercial e industrial alcanza hasta el 70 %.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula la meta individual de consumo de energía en los hogares de la Costa Caribe?

La meta individual corresponde a la mediana del consumo eléctrico registrado durante los 12 meses anteriores en cada hogar o comercio, según lo detallado por la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos de la Costa Caribe. Esta referencia sirve de base para definir los límites de consumo, variando según el historial específico de cada usuario.

¿Cuánto cuesta el recargo por exceder el límite de consumo de energía en estratos bajos?

Para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el esquema de sanciones contempla un recargo del 30 % sobre los kilovatios hora que superen la meta individual. Este porcentaje busca incentivar el ahorro y está basado en la regulación diseñada durante el fenómeno de El Niño, de acuerdo con la misma Liga Nacional de Usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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