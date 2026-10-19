Por: EL PILON SA

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En las últimas horas, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo públicas unas declaraciones que han generado controversia en el escenario político nacional. Por medio de un video difundido en redes sociales, Mancuso aseguró que durante un encuentro que tuvo lugar en un hotel de Valledupar en octubre de 2025, funcionarios del Gobierno nacional le solicitaron a él y a otros excomandantes de las autodefensas que acusaran a tres reconocidos personajes de la vida pública: Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. De acuerdo con las afirmaciones de Mancuso, esta reunión fue planeada "un año antes con el presidente Petro", con el objetivo de cerrar el proceso de Ralito, un asunto que ha marcado la historia reciente del país.

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Las palabras de Mancuso surgieron como respuesta a las declaraciones que dio Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien indicó ante medios de comunicación que existieron presiones para que los excomandantes de las autodefensas involucraran a figuras de la oposición política. Mancuso fue enfático al asegurar: "Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó". Recordó también que, de los dos encuentros realizados en Valledupar, el primero fue privado y el segundo, al que asistieron medios de comunicación, fue en presencia de la propia Angie Rodríguez y del asesor Víctor de Currea-Lugo.

De acuerdo con Mancuso, tanto él como otros excomandantes rechazaron la solicitud y aclara que tampoco existe evidencia en video de ese intento, insistiendo en que "no hubo entrevista" y que, tras esa negativa, "la Mesa de Ralito no volvió a convocarse nunca". Mancuso lamentó que la oportunidad para que el Estado colombiano cerrara un proceso de paz se hubiera perdido. Sostiene que, después de la entrega de armas y confesión ante jueces, todavía existe una deuda con los excombatientes, afirmando que la ley Justicia y Paz podría tardar cerca de 60 años en concluir, de acuerdo con los ritmos actuales.

Por su parte, el periodista Melquisedec Torres sostiene que la supuesta estrategia oficial consistía en ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y libertad a exparamilitares como Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, también conocido como ‘Martín Llanos’, a cambio de testimonios en contra de figuras opositoras. La intención original era transmitir las declaraciones en directo por RTVC, pero la estrategia fracasó debido a la resistencia liderada por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la solicitud a exparamilitares para acusar a líderes de la oposición?

Con base en lo expuesto por Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, la solicitud provino de delegados del Gobierno nacional durante reuniones en Valledupar. A los excomandantes de las autodefensas se les pidió acusar a figuras como Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella, con la supuesta intención de influir en una elección, pero dicha petición fue rechazada y no existen pruebas en video que respalden esas acusaciones.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y qué papel tendría en este caso?

Según el periodista Melquisedec Torres, la JEP es un tribunal creado para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano y, en este contexto, ciertos beneficios y posibles libertades serían ofrecidas a exparamilitares si colaboraban como testigos en contra de líderes opositores. No obstante, la estrategia no tuvo éxito por la oposición de otros exjefes paramilitares.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.