El periodista deportivo César Augusto Londoño lanzó duras críticas contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señaló de haber manejado el país de manera cuestionable y de incumplir las promesas que hizo a la ciudadanía. En su pronunciamiento, utilizó expresiones contundentes para referirse a la gestión del mandatario, a su equipo de trabajo y a personas cercanas a él.

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Gustavo Petro “gobernó” a Colombia como su finca de ocio y fechorías. La inundó de sediciosos y delincuentes con Patente de corso, metió bandidos y ladrones en su gabinete, con dineros públicos abusó de beneficios, exprimió las arcas del estado y lo dejó quebrado. Pero además, no… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 18, 2026

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“Gustavo Petro ‘gobernó’ a Colombia como su finca de ocio y fechorías”, escribió Londoño, quien también cuestionó la presencia de personas que calificó de delincuentes en el entorno del jefe de Estado. Sus comentarios estuvieron acompañados de señalamientos sobre la conformación del gabinete presidencial y el manejo de los recursos públicos.

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El periodista también acusó al Gobierno de permitir que personas vinculadas a actividades ilegales se beneficiaran de su cercanía con el poder. En el mismo mensaje, sostuvo que la administración de Petro habría utilizado de manera indebida recursos estatales y cuestionó el estado de las finanzas públicas al cierre de su gestión.

Otro de los puntos de su crítica fue el supuesto incumplimiento de las promesas dirigidas a los sectores de la población que el presidente aseguró defender. Londoño afirmó, además, que familiares y amigos del mandatario habrían tenido influencia en asuntos relacionados con el dinero de los colombianos, aunque en el mensaje compartido no presentó detalles ni pruebas específicas para sustentar esos señalamientos.

El periodista cerró su pronunciamiento con una descalificación hacia quienes, según él, hicieron parte de ese entorno: “Ladrones, vagos e incompetentes”. Las declaraciones constituyen una crítica de Londoño a Petro y a su administración; los señalamientos sobre delitos y uso irregular de recursos deben entenderse como acusaciones del autor del mensaje y no como hechos comprobados a partir de la información suministrada.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.