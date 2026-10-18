El país registra un nivel de endeudamiento público sin precedentes recientes que supera la barrera de los 1.000 billones de pesos, una crisis fiscal heredada de la administración del expresidente Gustavo Petro que ya amenaza de manera directa el bolsillo de los colombianos. De acuerdo con el corte de cuentas entregado por la Contraloría General de la República a solicitud de EL TIEMPO, la deuda bruta del Gobierno Nacional se ubicó en 1.068 billones de pesos al cierre de agosto de 2026, rebasando con creces los indicadores críticos reportados durante la pandemia del covid-19. Expertos académicos señalan que una situación macroeconómica de esta magnitud no se vivía desde la época de la Guerra de los Mil Días, según informó El Tiempo.

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El desglose de los compromisos financieros muestra que 818,81 billones de pesos corresponden a deuda interna, lo que representa el 76,6 por ciento del total, mientras que 249,52 billones de pesos equivalen a la deuda externa, que abarca el 23,4 por ciento restante. Dentro de la deuda interna, el rubro predominante está conformado por TES clase B de largo plazo, los cuales suman 748,01 billones de pesos y abarcan el 91,4 por ciento de las obligaciones internas. Por su parte, la aparente disminución de la deuda externa frente al cierre de 2025 obedeció exclusivamente a la caída en la cotización del dólar, un factor que reduce el valor nominal en pesos de los compromisos internacionales mas no el monto real adeudado.

Esta pesada carga fiscal se traduce de inmediato en un encarecimiento de la vida cotidiana para los ciudadanos. Al gastar más de lo que recauda, el Estado se ve obligado a competir por liquidez en el mercado, elevando las tasas de interés, encareciendo los créditos de vivienda y consumo, presionando la inflación al alza y frenando la contratación formal de trabajadores. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el déficit fiscal podría trepar hasta el 9,4 por ciento en 2027, al tiempo que el cupo de endeudamiento anual fue dejado por el gobierno saliente saturado hasta el 97 por ciento cuando restaba la mitad del año.

Ante este panorama crítico, la Contraloría emitió múltiples alertas y abrió una observación con presunta incidencia disciplinaria en contra del exministro de Hacienda Germán Ávila por el manejo acelerado del endeudamiento. Las advertencias señalan que de cada 100 pesos de gasto público, 23 se destinaban al pago exclusivo de obligaciones. Para superar la crisis, analistas como el profesor David Pérez-Reyna apuntan a que el saneamiento financiero exigirá una estrategia combinada de recortes drásticos del gasto público y reformas tributarias estructurales, tales como reducir el impuesto de renta a las empresas y ampliar la base del IVA compensada mediante transferencias directas a los hogares más vulnerables.

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