Por: El Espectador

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El estatuto antiterrorista, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, marca la hoja de ruta que dicho ejecutivo espera implementar en el combate contra estructuras criminales, aunque aún no ha sido oficializado ante el Congreso. Después de recibir el aval del Consejo Nacional de Política Criminal, el siguiente paso será la presentación del documento completo en el Capitolio, un trámite que estaba programado para la semana pasada, pero que terminó postergándose según información de El Espectador. Este revés también aplazó la evaluación y discusión interna del proyecto por parte de los miembros del Consejo, quienes debían revisar a fondo el borrador.

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La expectativa por este articulado aumentó cuando, de forma paralela, la llamada ley de acogimiento sí llegó a las manos de los congresistas, acompañada por los ministros Rodrigo Lara (relaciones del Interior) e Iván Cancino (cartera de Justicia). Ambos funcionarios detallaron que esta iniciativa tiene como meta principal ofrecer un marco legal que permita no solo el desmantelamiento y desarme de grupos armados, sino también su acogida en procesos jurídicos, en los que las víctimas ocupan el primer plano. Lo han manifestado claramente: no se trata de negociaciones políticas, sino de procedimientos legales estrictos, en los que los diálogos se darán exclusivamente a través de representantes jurídicos y no de interlocutores políticos.

Según reportó Caracol Radio, el texto del estatuto abarca 116 páginas y, tras el filtro del Consejo de Política Criminal, volverá a ser examinado por la Casa de Nariño antes de recibir la firma definitiva del presidente De la Espriella y su secretario jurídico, Andrés Barreto. Varias voces en el Congreso, como la de Honorio Henríquez, presidente legislativo del Centro Democrático, han expresado respaldo total a la iniciativa, que es vista como "urgente e inaplazable" para afrontar el crimen organizado y fortalecer las herramientas estatales. Más de 180 congresistas conforman la coalición mayoritaria, lo que augura réditos en la aprobación de los cuatro debates reglamentarios.

Pese a este respaldo, la propuesta enfrenta resistencia. Referentes del Pacto Histórico han cuestionado que el presidente reciba facultades extraordinarias, especialmente para implementar el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, que sumaría una nueva figura al esquema gubernamental. Otro de los puntos álgidos es el que faculta al mandatario para diseñar la "acción de aprehensión preventiva abreviada", innovación orientada a transferir rápidamente bienes de organizaciones terroristas al Estado, y también regular el control de criptoactivos.

Sin embargo, donde se encendieron más alarmas fue en el apartado sobre acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. El borrador contempla retirar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas incluidas en la "lista Clinton", donde figura Gustavo Petro, exmandatario y actual líder del sector afectado, lo que suma un ingrediente adicional de controversia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave y controvertidos del estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El estatuto antiterrorista plantea, entre otros aspectos, procesos rápidos de transferencia de bienes ligados a grupos terroristas al Estado, el respaldo legal para el desmantelamiento y acogida de estructuras delincuenciales y la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo. Sin embargo, suscita controversia la entrega de facultades extraordinarias al presidente y la relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, así como la posibilidad de cancelar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas listadas por esa entidad.

¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cuál es su papel en el estatuto antiterrorista?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales. En el contexto del estatuto, el gobierno contempla la cooperación e intercambio de información con esta entidad, abriendo la puerta a sanciones contra organizaciones con relaciones con personas en la "lista Clinton", lo que podría llevar a la cancelación de personerías jurídicas en Colombia para quienes resulten involucrados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.