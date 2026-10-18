Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una situación poco común ha llamado la atención en círculos políticos y diplomáticos en el país, de acuerdo con recientes revelaciones de El Espectador. El reconocido diario detalla cómo miembros de la denominada “clase política tradicional” han sido designados en posiciones trascendentales dentro del servicio exterior colombiano. Entre ellos destaca el caso de Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien habría sido postulado para ocupar la embajada de Colombia en Brasil, una de las más estratégicas para la nación.

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Sin embargo, la aparente certeza sobre este nombramiento dio paso a una confusión administrativa. Los periodistas de El Espectador encontraron al consultar bases de datos oficiales que Zuluaga figura inscrito como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores, cargo que en la actualidad ocupa Ómar Bula. Ante el desconcierto, el medio consultó a instancias gubernamentales competentes, las cuales reconocieron que la información errada se debió a un fallo en el proceso de radicación de documentos. A pesar de la explicación, hasta la tarde del viernes señalado, no se había realizado ninguna corrección o ajuste en los listados oficiales, lo que deja abierto el interrogante sobre la transparencia y exactitud de los procesos en el servicio diplomático nacional.

Paralelamente, el panorama político interno sigue bajo la influencia de Gustavo Petro, exmandatario nacional, quien fortalece su posición como principal referente de la izquierda. Petro fue ratificado una vez más como líder indiscutible del Pacto Histórico, principal fuerza progresista del país que agrupa a 69 congresistas. Según El Espectador, el dirigente ha instado nuevamente a sus seguidores a impulsar la agenda constituyente, una narrativa que marcó sus cuatro años de gobierno pero que jamás logró concretarse en la reforma a la Constitución por esa vía. El intento, retomado ahora en medio de la campaña regional, apunta a potenciar, entre otras cosas, el poder del movimiento en las instituciones democráticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con el nombramiento diplomático de Juan Guillermo Zuluaga?

De acuerdo con El Espectador, el nombramiento de Juan Guillermo Zuluaga como embajador de Colombia en Brasil se vio envuelto en una confusión, ya que aparecía en las bases oficiales como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Según las fuentes consultadas por el diario, esto se debió a un error en la radicación de documentos, sin que hasta la tarde del viernes se hubiera hecho la corrección pertinente.

¿Cuál es la agenda política que impulsa Gustavo Petro desde el Pacto Histórico?

Según la información de El Espectador, Gustavo Petro ha sido ratificado como el principal dirigente del Pacto Histórico y ha reactivado la narrativa constituyente buscando fortalecer su liderazgo e incidir, a través de una asamblea constituyente, en el rumbo político del país, incluso luego de no concretar ese objetivo durante su mandato presidencial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.