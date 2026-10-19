Por: EL PILON SA

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El cacao cultivado por familias campesinas e indígenas del Cesar ha dejado de ser una producción destinada solamente al consumo local, para convertirse en un producto apreciado en mercados especializados de Europa y Asia. De acuerdo con la información recopilada en el texto, el progreso en la comercialización es notable: las organizaciones cacaoteras pasaron de vender 16 toneladas en 2019 a proyectar cerca de 600 toneladas para 2025, un crecimiento que evidencia la capacidad de estas comunidades para organizarse, adoptar estándares de calidad y trabajar bajo un modelo empresarial cooperativo.

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Este impulso productivo y comercial parte de un proceso de siete años llevado adelante por SOCODEVI, una organización que ha acompañado a los productores del Cesar para incrementar la productividad, optimizar procesos de cosecha y postcosecha, avanzar en certificaciones y establecer vínculos comerciales tanto en el ámbito nacional como internacional. El esfuerzo no ha sido individual: Drummond Ltd., la Gobernación del Cesar, la Cancillería de Colombia, APC-Colombia, la Cámara de Comercio y Cacao Hunters han colaborado junto a otras entidades público-privadas, convencidas de la importancia de promover el desarrollo rural sostenible.

Actualmente, asociaciones como ASOSEYNEKUN, ASOCOPE, ASOPROAGRO, ASOANEI, ASOAGROPERIJÁ y ASOCAJAGUA exportan directamente cacao orgánico a Europa. El cacao de origen Perijá, además, ha comenzado a distinguirse en mercados especializados e incluso Japón ha mostrado interés por el producto cesarense. En ese contexto, la propuesta que liderará ALIZÉ, apoyada por la Embajada de Canadá y el municipio de la Jagua de Ibirico, busca para el periodo 2026-2031 afianzar logros e innovar en sostenibilidad, promoción de sistemas agroforestales resilientes frente al cambio climático, acceso a nuevos mercados y fortalecimiento del papel de las mujeres dentro de la cadena de valor.

Alba Nery Trillos, representante de ASOPROAGRO, subrayó que el acompañamiento de SOCODEVI ha sido clave para transformar las prácticas productivas y comerciales. Gracias a ello, actualmente la organización adquiere casi el 90 % del cacao especial que se produce localmente, lo que ha generado crecimiento y clientes fieles por la calidad del grano. Por otro lado, Liliana Ángulo, de ASOCOPE, resaltó el avance liderado por mujeres en esta organización: de 1.600 kilos vendidos inicialmente, ahora han superado las 500 toneladas, distribuyendo a países como Reino Unido e Italia. Igualmente, SEINEKUN, asociación indígena, ve en esta transformación una oportunidad única para sus comunidades.

Aunque persistirán desafíos, el camino abierto construye un escenario donde el Cesar se perfila como referente en producción de cacao fino, especial y orgánico, una apuesta sostenible que impacta positivamente la vida de cientos de familias rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó el acompañamiento de SOCODEVI en el crecimiento de la cadena cacaotera del Cesar?

De acuerdo con testimonios y cifras citadas en el texto, SOCODEVI desempeñó un papel estructural en el desarrollo de la cadena cacaotera en el Cesar, apoyando a productores para aumentar los volúmenes, mejorar la calidad y fortalecer procesos organizativos y comerciales. Su intervención permitió avanzar hacia certificaciones, conexiones comerciales internacionales y el empoderamiento de asociaciones campesinas e indígenas en la región.

¿Qué retos enfrenta la exportación de cacao especial del Cesar hacia mercados internacionales?

Según las representantes de organizaciones citadas en el texto, los retos más destacados incluyen avanzar en certificaciones como RAINFOREST ALLIANCE, perfeccionar procesos de comercialización directa y afianzar el posicionamiento en mercados demandantes como los de Asia y Europa. Además, fortalecer el liderazgo de mujeres y la resiliencia de la producción frente al cambio climático son desafíos señalados a futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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