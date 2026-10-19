La Navidad de 2026 podría llevar el precio del kilovatio-hora de energía en Colombia a más de $800, debido a la coincidencia entre el fenómeno de El Niño, el aumento de la demanda y el encarecimiento de los combustibles utilizados para generar electricidad.

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El antecedente más reciente se presentó en diciembre de 2024, cuando el kilovatio-hora alcanzó los $749,8.

Para esta temporada, el sistema eléctrico tendría que depender más de las plantas térmicas, que utilizan combustibles como el gas natural y el diésel, cuyos precios han aumentado por las tensiones en Oriente Medio.

Actualmente, la generación alcanza 83 gigavatios-hora diarios, pero durante El Niño las plantas térmicas deberán aportar al menos 27 gigavatios-hora adicionales al día, lo que podría presionar los precios al alza.

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A esta situación se suma el incremento habitual de la demanda durante noviembre y diciembre, que puede oscilar entre 4% y 7%, debido a las festividades, las temperaturas, la actividad industrial y las decoraciones navideñas.

Para reducir el consumo, los expertos recomiendan utilizar luces LED, limitar el tiempo de encendido y evitar gastos innecesarios.

Además, el Gobierno implementó un programa de ahorro energético que contempla cobros adicionales para quienes superen en más de 10% su meta individual de consumo y beneficios para quienes logren reducirlo en esa proporción.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) también promueve el ahorro para disminuir los riesgos de escasez.

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