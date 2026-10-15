La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que Colombia podría enfrentar un déficit importante de gas natural a partir de febrero de 2027, debido a la caída de las reservas y de la producción nacional.

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Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas disminuyeron 16,8 % en 2025 y quedaron en 1.717 gigapiés cúbicos, nivel que reduce la autosuficiencia del país a 5,9 años.

El panorama también refleja una creciente dependencia del mercado internacional.

Actualmente, Colombia importa cerca del 40 % del gas natural que consume, mientras la producción nacional se mantiene alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios. En agosto, la producción fue de 717 millones de pies cúbicos diarios, una caída de 10,3 % frente al mismo mes de 2025.

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Para enfrentar la situación, el Gobierno y las empresas del sector trabajan en nuevos proyectos y alternativas de suministro. En Córdoba se busca habilitar un proyecto que aportaría 10 millones de pies cúbicos diarios desde febrero de 2027.

Además, la ampliación de la regasificadora de Cartagena sumaría 58 millones de pies cúbicos diarios.

A esto se agregan la regasificadora del Pacífico, con 60 millones de pies cúbicos diarios, y Puerto Bahía, que tendría una capacidad de 126 millones de pies cúbicos diarios y podría comenzar operaciones en 2027.

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