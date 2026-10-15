Por: CENET

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Colombia enfrenta un desafío significativo para ampliar su capacidad instalada de generación eléctrica hasta los 36,7 gigavatios (GW) en 2032, cifra que representa un aumento del 65 % respecto a la capacidad actual. Así lo expusieron las autoridades del sector durante la instalación del Congreso de Energía MEM, evento que comenzó el 14 de octubre en Cartagena y que reúne a entidades reguladoras y agentes del mercado energético para evaluar el abastecimiento, la infraestructura y la sostenibilidad del sector.

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, presentó un diagnóstico que identifica problemas estructurales en el sistema, entre los que destaca una cartera de $4,63 billones en el Mercado de Energía Mayorista y la situación financiera de la empresa Air-e, que pasó de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo. También advirtió sobre las reservas de gas natural, que serían suficientes para solo 5,9 años y podrían ocasionar déficit a partir de febrero de 2027, considerando que aproximadamente el 30 % de la demanda de gas nacional se cubre con importaciones, según los datos oficiales expuestos en el evento.

La infraestructura enfrenta retos relevantes: seis de cada diez proyectos de transmisión experimentan retrasos y el país presenta un déficit de energía firme del 8,3 %, previsto para el periodo 2026-2027. En contraste, han ingresado 4,475 GW de nueva generación, lo que representa el 16,4 % de la capacidad que se espera para 2026, manteniendo la preocupación por el crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de acelerar los proyectos.

En respuesta, el Gobierno anunció recursos por $1,9 billones para proteger el servicio y fortalecer la liquidez del sector, dentro de la estrategia ‘Plan Energía Ya’. Este plan propone completar la asignación de nueva capacidad, impulsar proyectos de transmisión y asegurar el monitoreo de la demanda para evitar interrupciones. Durante el Congreso, representantes como Germán Caicedo Beltrán, presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO), sugirieron la creación de una agenda común centrada en la confiabilidad del sistema entre 2026 y 2030, priorizando el aprovechamiento de toda la oferta disponible, la conservación de reservas hídricas y la actualización de las reglas ante situaciones de escasez, incluyendo la revisión del actual Estatuto de Racionamiento.

El CNO y el Comité Asesor de Comercialización (CAC) coincidieron en la urgencia de mejorar la gestión financiera del sector, facilitar la entrada de energías limpias y agilizar trámites para nuevos proyectos, con el objetivo de adaptar la operación comercial a los cambios en la demanda y disponibilidad de recursos. Según plantearon los participantes, la seguridad financiera, la resolución de obligaciones estatales y la modernización del marco regulatorio serán claves para alcanzar la expansión de la capacidad eléctrica prevista para 2032.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Colombia para alcanzar 36,7 GW de capacidad eléctrica en 2032?

De acuerdo con los datos presentados en el Congreso de Energía MEM, los retos incluyen la necesidad de acelerar inversiones, resolver los retrasos en proyectos de generación y transmisión, fortalecer la liquidez y sostenibilidad financiera del sector, asegurar una gestión adecuada de la demanda y las reservas de gas, y adaptar el marco regulatorio para facilitar la entrada de nuevas tecnologías y la modernización de las redes eléctricas.

¿Qué estrategias propuso el Gobierno para fortalecer el sector eléctrico ante los riesgos de abastecimiento y déficit energético?

Según la información expuesta por el Ministerio de Minas y Energía y el Consejo Nacional de Operación, el Gobierno planteó el ‘Plan Energía Ya’, que contempla recursos económicos para proteger el servicio, priorizar el aprovechamiento de toda la oferta de energía, preservar reservas hídricas, actualizar las reglas ante escasez y coordinar acciones entre autoridades y agentes del mercado. Estas estrategias buscan garantizar la confiabilidad y la expansión sostenible de la capacidad eléctrica en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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