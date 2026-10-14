Por: El Espectador

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Cada mes, los encuestadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) llegan a miles de hogares en Colombia para recopilar información clave a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Este ejercicio regular busca conocer aspectos fundamentales de la vida de la población, tales como el mercado laboral, las fuentes de ingreso, la edad, el género y el nivel educativo de los encuestados. En medio de este extenso cuestionario, hay una pregunta que puede parecer inofensiva, pero que cumple un papel esencial en identificar un grave problema que afecta a Colombia: los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF).

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De acuerdo con datos del DANE registrados en la GEIH, la entidad documenta cuántas personas entre 10 y 17 años se declaran solteras, casadas o en unión libre. A partir de estos datos oficiales, la Fundación PLAN, una organización que acumula más de seis décadas trabajando en la promoción de los derechos de la niñez y la igualdad de género, construyó la investigación titulada ‘Crecer demasiado pronto’, presentada el miércoles 14 de octubre. El informe centra su atención en un dato contundente: entre 2022 y 2025, 6.206 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años en Colombia dijeron estar en una situación diferente a “soltera” o “soltero”; es decir, reconocieron estar casados o vivir en unión libre.

Este número representa una tendencia alarmante: según la Fundación PLAN, el registro evidencia que 5 de cada 100 menores en ese rango de edad han ingresado a alguna forma de matrimonio o unión infantil, temprana o forzada. Este fenómeno, detectado y cuantificado gracias a la pregunta sobre estado civil de la encuesta del DANE, permite dimensionar la gravedad de una problemática que, según los resultados del informe, se está expandiendo en el país y afecta el ejercicio pleno de derechos de la niñez y la adolescencia, en especial en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos menores de edad están en matrimonios o uniones forzadas en Colombia según el DANE?

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y la investigación de la Fundación PLAN, entre 2022 y 2025, se registraron 6.206 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años que afirmaron estar casados o en unión libre, lo que equivale a 5 de cada 100 menores en ese rango de edad en Colombia.

¿Qué significa la sigla MUITF y por qué es relevante para la niñez en Colombia?

La sigla MUITF corresponde a “matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”. Esta problemática es relevante porque implica que niñas, niños o adolescentes ingresan a relaciones formales sin que se respeten sus derechos o su capacidad de decidir libremente, afectando su desarrollo y bienestar, tal como lo advierte la Fundación PLAN en su informe apoyado en datos del DANE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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