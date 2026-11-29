Los colombianos están pendientes de cuánto aumentará el salario mínimo para 2027. La discusión ya tiene un calendario establecido y, aunque Gobierno, empresarios y centrales obreras tendrán varias jornadas para intentar llegar a un consenso, existe una fecha límite para que el país conozca el incremento que comenzará a regir el próximo año.

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De acuerdo con el cronograma aprobado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el 15 de diciembre de 2026 será el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. Sin embargo, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo en esa fecha, las conversaciones podrán continuar durante los días siguientes.

El proceso tiene como fecha límite el 30 de diciembre de 2026, día en el que el Gobierno nacional deberá haber expedido el decreto correspondiente si finalmente no se logra una concertación entre los sectores involucrados. De esta manera, el nuevo salario mínimo deberá quedar definido antes de comenzar 2027.

¿Cómo será la negociación del salario mínimo de 2027?

La mesa de concertación se instaló oficialmente el 27 de noviembre de 2026, con la participación del Gobierno nacional, representantes de los empresarios, las centrales obreras y las organizaciones de pensionados.

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Durante las reuniones se analizan diferentes indicadores económicos que sirven como referencia para determinar el porcentaje de incremento. Entre ellos están la inflación, la productividad, el crecimiento de la economía y las condiciones del mercado laboral.

Según el calendario establecido, el 9 de diciembre se hará una nueva jornada para revisar los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas del país, con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

Un día después, el 10 de diciembre, los representantes de los trabajadores, los empresarios y los pensionados presentarán sus propuestas oficiales de incremento.

Posteriormente, están programadas jornadas de concertación para el 11 y el 14 de diciembre. El objetivo será acercar las posiciones de los diferentes sectores y encontrar una cifra que permita establecer el nuevo ingreso básico mensual de los trabajadores colombianos.

¿Qué pasa si no hay acuerdo sobre el salario mínimo?

El 15 de diciembre es una fecha importante porque corresponde al primer vencimiento legal para alcanzar un consenso, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

Si no se consigue un acuerdo, el proceso no termina inmediatamente. Las partes que mantengan diferencias deberán presentar por escrito sus argumentos y las razones por las que no están de acuerdo con las propuestas discutidas.

Para esta etapa, el cronograma contempla el 17 de diciembre como fecha para presentar los escritos de salvedades y el 18 de diciembre para estudiar esas posiciones en una jornada extraordinaria.

Además, se programaron nuevas reuniones de concertación para los días 21, 22 y 23 de diciembre. Esta última fecha corresponde a la jornada final prevista para intentar alcanzar un acuerdo entre los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno.

Si después de estas reuniones tampoco se consigue un consenso, el Ejecutivo deberá tomar la decisión sobre el incremento.

El calendario establece que el 24 de diciembre se preparará el proyecto de decreto, mientras que el 28 de diciembre está previsto su envío a la Presidencia de la República.

Finalmente, el 30 de diciembre será la fecha límite para expedir el decreto que establecerá el salario mínimo de 2027.

¿Cuándo comenzará a regir el nuevo salario mínimo?

Independientemente de si el incremento se establece mediante un acuerdo entre las partes o por decisión del Gobierno nacional, el nuevo salario mínimo comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Por ahora, el punto de partida de las negociaciones es el salario mínimo mensual vigente en 2026, que quedó establecido en $ 1’750.905, sin incluir el auxilio de transporte.

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