Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo ha estado desarrollando actividades en la ciudad de Cartagena con el objetivo de fortalecer la llamada Misión Crecer. De acuerdo con lo expuesto por él, se trata de una estrategia que busca impulsar el desarrollo económico a través de la colaboración entre distintos sectores. En ese contexto, hizo un llamado a respaldar al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a quien atribuyó un trabajo dedicado y responsable para salvaguardar la seguridad en el país.

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Restrepo subrayó que la seguridad constituye el pilar fundamental sobre el que se levanta cualquier área económica. Según sus propias palabras, "sin seguridad física es imposible que haya crecimiento económico, es imposible que haya atracción de inversión". De acuerdo con el vicepresidente, afrontar los retos históricos de Colombia en materia de seguridad resulta clave para avanzar en el desarrollo nacional. Estas declaraciones fueron emitidas durante su presencia en Cartagena, donde reforzó el mensaje de que garantizar la tranquilidad ciudadana es indispensable para lograr otros objetivos, especialmente los relacionados con la economía nacional.

Adicionalmente, en una intervención ante la Cámara de Comercio de Cartagena y acompañado tanto por la presidenta de la junta directiva como por la directora ejecutiva, Restrepo explicó que el puerto de Cartagena se distingue por su doble función: opera no solo como punto clave para el comercio exterior, sino también como destino para cruceros turísticos. En este entorno, el vicepresidente resaltó la necesidad de consolidar la Misión Crecer desde Cartagena y el departamento de Bolívar, como parte de una dinámica que implique la participación constante de la vicepresidencia y los ministerios en este territorio.

Por otra parte, Restrepo enfatizó en el valor de fortalecer vínculos con el sector empresarial. Señaló que los empresarios son aliados esenciales para atraer inversión y promover la creación de empleo. Dentro de ese marco, mencionó el Plan Destrabe como una de las iniciativas desde la vicepresidencia para eliminar obstáculos y facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos en Colombia. Según información publicada por El Espectador, estas acciones se enlazan con el inicio de debates en el Congreso respecto a la ley de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo, asunto que ha motivado reuniones entre las Comisiones Económicas y distintas bancadas, así como evaluaciones para incorporar propuestas de diferentes colectivos políticos.

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¿Qué es la Misión Crecer impulsada por la vicepresidencia en Cartagena?

La Misión Crecer es una estrategia liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo que busca el desarrollo económico y social desde Cartagena, con la participación coordinada de la vicepresidencia, los ministerios y sectores clave como el empresarial y portuario. Este enfoque parte de la premisa de que la seguridad y la eliminación de trabas administrativas resultan esenciales para atraer inversión y crear empleo, sobre todo en regiones estratégicas como el departamento de Bolívar.

¿Por qué considera el vicepresidente que la seguridad es fundamental para el crecimiento económico?

De acuerdo con lo expresado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, la seguridad es vista como la base para que cualquier sector de la economía pueda prosperar. Sin seguridad física, sostiene, no se logra crecimiento económico ni interés de los inversionistas, pues se requieren condiciones sólidas que garanticen la tranquilidad y estabilidad necesarias para el desarrollo productivo y la llegada de capital extranjero.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

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El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.