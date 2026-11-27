Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La toma de rehenes en el supermercado Éxito de Cartagena, que se extendió por más de 15 horas, ha revelado una trama más compleja de lo que inicialmente se conocía. Aunque en un primer momento se pensó que el único objetivo de los delincuentes era el robo de un vehículo transportador de valores, nuevas indagaciones indican que los responsables habrían aprovechado la situación para sustraer dinero del propio establecimiento, extendiendo el impacto del delito.

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De acuerdo con Red+ Noticias, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, detalló que los implicados utilizaron los datáfonos —dispositivos electrónicos empleados para realizar transacciones con tarjetas bancarias— ubicados en las cajas registradoras, lo que les habría permitido mover aproximadamente 18 millones de pesos, dinero que provenía de la oficina de seguridad interna del supermercado. Esta estrategia revela un conocimiento y planeación que fue más allá del asalto al carro de valores frustrado.

La información reseñada señala que, luego de fallar el asalto al vehículo de valores, los secuestradores buscaron nuevas maneras de obtener recursos dentro del Éxito. Además de las transacciones electrónicas, se habla de que ocultaron dinero en efectivo dentro de latas de comida para bebé, aunque no hay información precisa sobre el monto exacto de esa suma o sobre el destino final tanto del efectivo como del dinero transferido electrónicamente. Como lo indica la publicación de Red+ Noticias, las autoridades no han confirmado oficialmente el total de recursos sustraídos ni si se ha logrado recuperar algún dinero.

Durante el secuestro, los delincuentes habrían exigido la entrega de 7.000 millones de pesos y dos camionetas blindadas para facilitar su escape. Mientras tanto, se conoció que algunos rehenes y empleados recibieron instrucciones para suministrar licor y medicamentos, entre otras demandas de los captores. El drama concluyó tras la intervención de las autoridades, que rescataron a las personas retenidas en el supermercado.

Por estos acontecimientos, la Fiscalía imputó a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, y ambos se declararon inocentes. Además, durante el operativo de rescate, falleció Jailer Humberto Muñetón Zapata. Ahora, las investigaciones continúan para esclarecer el alcance del presunto robo, el destino de los recursos y la posible recuperación de lo hurtado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo robaron los delincuentes dinero del Éxito de Cartagena durante la toma de rehenes?

La información oficial indica que los responsables, tras frustrarse el asalto al carro de valores, utilizaron los datáfonos de las cajas registradoras para transferir cerca de 18 millones de pesos desde la oficina de seguridad del supermercado. Además, habrían escondido dinero en efectivo dentro de latas de comida para bebé. No se ha determinado aún el monto total robado ni el destino exacto del efectivo y de los fondos transferidos.

¿Quiénes fueron imputados por la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena y qué cargos enfrentan?

La Fiscalía presentó cargos contra Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Ambos se declararon no culpables ante las autoridades. Estos hechos se conocieron tras la intervención policial que permitió el rescate de los rehenes y la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata durante el operativo.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.