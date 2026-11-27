El periodista de Caracol Radio Yolians Puerta fue agredido por familiares de Jailer Humberto Muñetón Zapata —el hombre abatido por la Fuerza Pública durante el operativo de rescate en el almacén Éxito del sector de La Castellana en Cartagena— mientras adelantaba labores de reportería en inmediaciones de Medicina Legal para documentar el proceso de entrega del cuerpo y recoger versiones sobre lo ocurrido desde el pasado martes 24 de noviembre. De acuerdo con el relato de la emisora, el reportero fue empujado, insultado y despojado momentáneamente de su teléfono celular cuando intentaba acercarse a los allegados en las afueras de la sede forense.

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El incidente se produjo durante el cubrimiento continuo que adelantaba la cadena radial en la capital de Bolívar alrededor de los interrogantes que rodean la muerte de Muñetón Zapata y su participación en la toma de rehenes del supermercado ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. “Nuestro periodista reportero, que se encontraba haciendo el cubrimiento de lo que ha pasado con el caso Éxito en esta capital, pues se encontraba en la sede de Medicina Legal. Recordemos que desde muy temprano estábamos haciendo el cubrimiento”, señalaron desde la mesa de la cadena radial al reportar lo sucedido.

Según detalló Erik Montoya, director de Caracol Radio en Cartagena, el equipo buscaba obtener directamente el testimonio de la esposa del fallecido, quien inicialmente había asegurado que su pareja salió a comprar comida el día de la toma, antes de conocerse las evidencias oficiales sobre el operativo. “En la tarde nos hicimos el relevo para precisamente llevar toda la información a los oyentes de cómo iba el proceso de entrega de la persona que resultó muerta en este hecho, que es Haile Humberto Muñetón Zapata. Queríamos obtener de primera mano lo que había ocurrido con su esposa, Indira Landis, porque son muchos los interrogantes que en este momento rodean a todo lo que ha ocurrido con esta persona”, explicó Montoya.

El directivo radial precisó que, aunque la mujer optó por guardar silencio, los acompañantes reaccionaron con hostilidad contra el comunicador que cumplía su turno informativo en el lugar. “La mujer no quiso hablar, pero estaba acompañada de algunos familiares que resultaron bastante agresivos, y Yolián resultó, digamos de alguna manera, empujado, ultrajado y le quitaron el celular. Afortunadamente, lo pudo recuperar y, posteriormente, pues también digamos que le hicieron algunas cosas verbalmente que en estos momentos también lo afectaron”, concluyó Montoya, en un episodio que vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de seguridad que enfrentan los periodistas en cubrimientos judiciales de alta tensión.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.