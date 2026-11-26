Por: El Espectador

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El Distrito de Bogotá confirmó que la operación comercial de la Primera Línea del Metro está prevista para marzo de 2028; sin embargo, una noticia reciente amplió los interrogantes sobre la entrega total del espacio público asociado a este megaproyecto. Según Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, para el inicio de la operación solo estará listo aproximadamente el 60 % de las intervenciones en vías, andenes y zonas peatonales. Esta cifra agrega nuevas inquietudes a un componente que ya mostraba dificultades y reduce parcialmente las expectativas de quienes esperan la transformación urbana que debería acompañar esta ambiciosa obra.

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Este anuncio profundiza la preocupación sobre los retrasos en el espacio público, un elemento fundamental para mitigar los posibles impactos urbanísticos negativos de una infraestructura elevada como el viaducto del metro, sobre todo en corredores tan estrechos como la avenida Caracas. De acuerdo con una revisión de El Espectador, a comienzos de noviembre las obras relacionadas con malla vial y espacio público estaban en un avance del 18 %, muy por debajo del 38 % que se había programado, y cerca de 20 unidades de ejecución requerían intervención urgente.

El proyecto del metro incluye la recuperación de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio público, la creación de casi 100.000 metros cuadrados nuevos y la rehabilitación de 11 parques, lo que subraya la trascendencia de esta etapa. Sin embargo, aún no hay detalles claros sobre qué componentes quedarían pendientes tras la apertura y tampoco una fecha precisa para su finalización, según lo declaró Narváez en entrevista con Caracol Radio.

Entre las principales causas del retraso figura la complejidad de trasladar o renovar las redes de servicios públicos en el corredor del metro. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que se pasó de una estimación de 130 a 320 kilómetros de redes por intervenir, lo que ha encarecido y extendido los plazos de ejecución, sumando incluso hasta COP 123.000 millones adicionales al presupuesto original. Esto obliga a priorizar trabajos subterráneos complejos antes de avanzar con la construcción superficial.

La Contraloría de Bogotá reportó también un déficit de hasta 1.500 trabajadores en ciertas áreas, y tanto Galán como la entidad han llamado la atención para reforzar el personal en componentes claves del proyecto. Adicionalmente, la planeación urbana alrededor de las 16 estaciones, mediante iniciativas como las Ondas Metropolitanas y las Áreas de Integración Multimodal establecidas en el Decreto 229 de 2026, busca crear entornos más amigables y conectados con otros sistemas de movilidad.

En conclusión, aunque la apertura comercial del Metro mantiene su fecha, la transformación urbana prometida llegará por etapas, y el desfase en el espacio público refleja la complejidad e impacto integral de la megaobra, según lo informado por las autoridades y medios como El Espectador.

¿Cuándo estará terminado el espacio público del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información de la Empresa Metro de Bogotá, no se ha definido una fecha concreta para la entrega total del espacio público de la Primera Línea. Lo que se sabe es que para el inicio de la operación comercial, en marzo de 2028, solo se entregará cerca del 60 % de esas intervenciones, y no hay claridad sobre los plazos restantes.

¿Cuáles son las principales razones del retraso en el espacio público del Metro de Bogotá?

Los retrasos en el espacio público asociados al Metro de Bogotá se deben principalmente a la necesidad de trasladar y renovar redes de servicios públicos, cuya dimensión fue recalculada a 320 kilómetros, más del doble de lo previsto inicialmente. Esto, sumado al déficit de trabajadores y a dificultades en la cimentación de algunas estaciones, ha afectado el avance del componente urbanístico, según fuentes oficiales citadas por El Espectador y el alcalde Galán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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