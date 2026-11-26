Por: El Espectador

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El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) dio un paso fundamental en la protección del porro caribeño al otorgar un concepto favorable para su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. De acuerdo con la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Aglaé Caraballo, esta decisión implica la inclusión del porro caribeño en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación, cumpliendo así con un proceso que tomó ocho años de trabajo. Este avance abre la puerta para la creación de un Plan Especial de Salvaguarda, herramienta clave para la preservación y promoción de esta manifestación artística.

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El reconocimiento no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado del Colectivo de Gestores Culturales de San Pelayo y la Mesa Regional del Porro, que lograron articular a organizaciones culturales e instituciones de Córdoba, Sucre y Bolívar. Durante la sesión en la que se formalizó esta decisión, celebrada en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá, una muestra musical y dancística evidenció la riqueza y vitalidad del porro caribeño. Participaron la banda 20 de diciembre de Cotorra, Córdoba, y un grupo de bailadores provenientes de Bolívar y Sucre, quienes dieron vida a los ritmos y movimientos típicos de esta tradición.

El porro caribeño es una expresión cultural que surge del mestizaje regional y se compone de tres subgéneros: porro tapao, porro palitiao y porro sabanero. Esta manifestación incluye baile en pareja, vestuarios coloridos, guapirreos (gritos festivos), pregones y saludos tradicionales. Su práctica pervive en eventos como las ruedas de fandango, alboradas y fiestas patronales; además, engloba conocimientos ligados a la creación de instrumentos musicales y la formación de nuevos músicos.

Aglaé Caraballo, quien lleva más de 30 años vinculada al porro, manifestó su emoción por presidir el Consejo y ver reconocido este legado. Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, enfatizó que el porro representa una identidad cultural llena de historia, pasión, música y tradición, y ahora busca que Colombia entera lo valore y celebre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el porro caribeño fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación?

La decisión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo con la viceministra Aglaé Caraballo, se fundamentó en la riqueza histórica y cultural del porro caribeño, su vigencia en la vida social y festiva de las regiones y el trabajo conjunto de comunidades y gestores culturales durante un proceso de ocho años, respaldando así la necesidad de su protección y salvaguardia oficial.

¿Qué representa el porro caribeño dentro de la cultura nacional?

El porro caribeño simboliza la identidad, el mestizaje y la tradición de varias regiones del Caribe colombiano, integrando música, danza, vestuarios y expresiones festivas. Según Lucy García Montes, es muestra de historia, pasión y alegría, y ahora, como patrimonio cultural inmaterial, busca trascender fronteras regionales para ser disfrutado y valorado en todo Colombia.

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