Por: Portal Bogotá

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Entre el 26 de noviembre y el 28 de diciembre de 2026, estará abierta la convocatoria para postularse al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos, una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en colaboración con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), según información proporcionada por el portal oficial de Bogotá. Esta estrategia busca reconocer a quienes han contribuido a proteger el medioambiente, especialmente en la cuenca alta del río Bogotá, una región clave para el abastecimiento de agua de la ciudad y la región.

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La invitación está especialmente dirigida a organizaciones sociales y comunitarias, así como a propietarios y poseedores de predios rurales en seis municipios de Cundinamarca: Cogua, Tausa, Suesca, Gachancipá, Chocontá y Villapinzón. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, el propósito central es valorar y premiar el trabajo de quienes conservan los ecosistemas y fuentes hídricas esenciales para el suministro de agua.

Para participar, es esencial que las personas interesadas no tengan acuerdos vigentes de Pago por Servicios Ambientales Hídricos con otras entidades, ya que esto las excluiría de la convocatoria. El proceso de inscripción implica reunir documentación específica según el tipo de participante. Las organizaciones colectivas deben presentar, entre otros documentos, copia de la identificación del representante legal y de los miembros que tienen predios en el colectivo, certificado de Cámara de Comercio o IDACO, RUT, estatutos y documentos de la organización. Los propietarios deberán contar con su documento de identidad y el certificado de tradición y libertad del inmueble, no mayor a un mes. Los poseedores requerirán, además del documento de identidad, el certificado de tradición y libertad reciente, recibos de impuestos del último año, servicios públicos de los últimos tres meses y una declaración extrajuicio de posesión.

Después de recopilar los documentos, los interesados deberán descargar y diligenciar por completo el formulario oficial de postulación. Posteriormente, deben enviar tanto el formulario como la documentación solicitada en formato PDF al correo postulacionespsa@ambientebogota.gov.co, agregando como asunto “Postulación Programa PSAH”. Conforme con la Secretaría Distrital de Ambiente, las postulaciones serán evaluadas en el orden en el que sean recibidas, aplicando criterios técnicos, jurídicos y sociales previamente establecidos con la Gobernación de Cundinamarca y la CAR.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos en Cundinamarca?

Para inscribirse, las organizaciones, propietarios y poseedores deben presentar documentación específica según su naturaleza. El proceso exige, entre otros, certificados de identidad, documentos de tradición y libertad, comprobantes de pago de impuestos, recibos de servicios públicos y, en caso de poseedores, una declaración extrajuicio de posesión, según información de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

¿Qué municipios pueden acceder al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos?

La convocatoria está enfocada en seis municipios de la cuenca alta del río Bogotá, todos en Cundinamarca: Cogua, Tausa, Suesca, Gachancipá, Chocontá y Villapinzón. Este enfoque territorial responde a la importancia de dichas zonas para la conservación de fuentes hídricas que surten a Bogotá y sus alrededores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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