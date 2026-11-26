Por: Portal Bogotá

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En una Bogotá donde las preocupaciones sociales crecen junto con la población, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha revelado una situación crítica que afecta a miles de adultos mayores en la ciudad. De acuerdo con información oficial, más de 484.000 personas mayores viven sin ninguna red de apoyo, una cifra que expone la urgencia de fortalecer medidas de acompañamiento, cuidado y protección para quienes han recorrido largas décadas en la capital.

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La administración distrital, conformada por entidades como la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, insiste en que el reto de cuidar a los adultos mayores debe ser asumido no solo por instituciones, sino también por familias y comunidades. Esta visión se reforzó en el Foro Distrital ‘Bogotá No Abandona’, realizado durante la Semana Distrital del Buen Trato en 2026. Allí, voceros institucionales como Salomé Valencia Aguirre, asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Salud, subrayaron el impacto que la soledad y el aislamiento generan en la salud física, mental y emocional de las personas mayores.

El enfoque preventivo ha sido recalcado por Natalia Velasco Castrillón, subdirectora para la Familia de Integración Social, quien recordó que reconocer la autonomía y los derechos de los adultos mayores es fundamental. Para ella, prevenir el abandono empieza en los hogares, fortificando vínculos familiares basados en respeto y solidaridad. Velasco fue enfática al señalar: "Las personas mayores son sujetos de derechos, con autonomía y capacidad de decisión. Por eso, debemos fortalecer las relaciones familiares, identificar oportunamente las señales de violencia y construir redes de apoyo. El cuidado es una responsabilidad compartida y nunca puede convertirse en una forma de maltrato o abandono".

La dimensión de la problemática se evidencia también en los datos presentados por las Comisarías de Familia de Bogotá. Entre enero y septiembre de 2026, atendieron a 2.708 adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar, predominando las mujeres, que representan siete de cada diez casos. Entre los distintos tipos de agresión, la violencia psicológica ocupa el primer lugar, presente en el 79,4 % de los reportes. Para atender estas situaciones, las Comisarías de Familia ofrecen protección y acompañamiento especializado.

Además, la Secretaría Distrital de Salud junto con Integración Social han implementado el servicio de Atención Sociosanitaria Transitoria, orientado a personas mayores dadas de alta en hospitales que no cuentan con acompañamiento familiar. Hasta la fecha, 118 personas han sido beneficiadas por esta iniciativa. Las autoridades recalcan que la prevención del abandono y el cuidado digno son tareas que requieren compromiso colectivo, e invitan a la ciudadanía a reportar cualquier caso de riesgo.

¿Cuántos adultos mayores en Bogotá no tienen red de apoyo y por qué es grave?

Según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 484.000 personas mayores están sin red de apoyo en la ciudad. Esta situación resulta grave porque la ausencia de acompañamiento incrementa el riesgo de abandono, maltrato y deterioro emocional, físico y mental, afectando sus derechos y calidad de vida.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de Salud para adultos mayores en abandono en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud, junto con la Secretaría de Integración Social, ofrece el servicio de Atención Sociosanitaria Transitoria. Este programa acoge a personas mayores que han sido dadas de alta en hospitales y no tienen acompañamiento familiar, garantizando su protección y cuidado inmediato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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