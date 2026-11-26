Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su firmeza en la lucha contra el hurto con acciones inmediatas y coordinadas entre la ciudadanía y la Policía Metropolitana de la capital. Una reciente intervención en la localidad de Ciudad Bolívar evidenció este esfuerzo, luego de la captura en flagrancia de cuatro hombres presuntamente implicados en el robo de un vehículo particular y las pertenencias de un ciudadano. Según la información suministrada por la Policía de Bogotá, los hechos se dieron mientras patrullas adelantaban labores de vigilancia en el barrio San Isidro, donde se encontraron con un hombre de 49 años con las manos atadas. El ciudadano reportó que acababa de ser víctima de un hurto luego de solicitar un servicio de transporte por plataforma digital.

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La rápida reacción de los uniformados permitió localizar enseguida el vehículo robado e iniciar su seguimiento. Durante este procedimiento, se presentaron momentos de tensión cuando los implicados intentaron hacer perder el control de la motocicleta de la Policía, razón por la cual se activó un 'plan candado'. Esta estrategia consiste en cercar y limitar las vías de escape para los sospechosos.

Cuando los delincuentes fueron interceptados en el barrio El Perdomo, intentaron revertir la marcha y embestir a los policías. Ante este riesgo inminente, los uniformados llevaron a cabo el procedimiento estándar y accionaron sus armas de dotación directamente contra los neumáticos del vehículo, lo que logró frenar la huida y permitió su detención.

En el lugar fueron detenidos los cuatro individuos. El registro personal permitió hallar en su poder tres teléfonos celulares, de los cuales dos pertenecían a la víctima, y el automóvil hurtado, que fue recuperado durante la operación. De acuerdo con la Policía de Bogotá, los capturados, junto con los objetos recuperados y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, señalados por el presunto delito de hurto.

El proceso legal continuó con la intervención de un Juez de la República, quien ordenó medida de aseguramiento para los investigados. Sobre estos procedimientos, las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123, ya que las denuncias posibilitan investigaciones y sanciones efectivas en el combate al crimen, contribuyendo a que, como pretende la campaña institucional, Bogotá camine segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá ante el robo de vehículo y qué implica el ‘plan candado’?

La Policía de Bogotá respondió con inmediatez tras recibir la alerta de un ciudadano víctima de hurto en Ciudad Bolívar. Los patrulleros identificaron a la víctima y, al rastrear el vehículo, activaron el 'plan candado', una estrategia que busca cerrar posibles vías de escape para los delincuentes. Este procedimiento incluyó el uso de armas de dotación para neutralizar los neumáticos del vehículo durante la persecución, lo cual llevó a la captura de los implicados y la recuperación de los bienes robados.

¿Cuál es el proceso legal para los capturados por hurto en Bogotá y qué papel tiene la denuncia ciudadana?

Tras ser capturados, los implicados y los elementos recuperados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso por el presunto delito de hurto. Posteriormente, un Juez de la República impuso medida de aseguramiento. La denuncia ciudadana, a través de la Línea de Emergencias 123, es fundamental para activar la respuesta policial y facilitar los procesos judiciales, lo que contribuye significativamente a la lucha contra el crimen en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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