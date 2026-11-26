Por: Portal Bogotá

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La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció la suspensión del suministro de agua en diferentes barrios de la ciudad, como consecuencia de los trabajos de reparación de la línea ubicada en la avenida Primero de Mayo, específicamente en la calle 1 con carrera 10. De acuerdo con la EAAB, la interrupción del servicio comenzará este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. y afectará la amplia zona entre la calle 9 y la diagonal 35 sur, comprendida entre las carreras 10 y 14. Los barrios que experimentarán la suspensión pertenecen a las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, y entre ellos se encuentran San Luís, Resurrección, Los Pijaos, Luís López de Mesa, Sosiego Sur, Avenida Décima II Sector, Granjas de San Pablo, El Triunfo Sur, Las Colinas, Río de Janeiro, El Pesebre, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos, Santa Mónica, Urbanización Fucha, San José Sur, Avenida Décima, Fundación Hospital San Carlos, Santa Inés, San Bernardo, Bosques del Country, Las Colinas - Sector Divino Niño, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Jardín del Sur, Caracas, Ciudad Berna, Policarpa Salavarrieta y Urbanización Sosiego Norte, según informó la misma entidad.

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El cronograma presentado por la EAAB indica que el restablecimiento del servicio será gradual y está previsto que comience después de las 10:00 a. m. del sábado 28 de noviembre. Durante este periodo de suspensión, la empresa ha dispuesto el suministro de agua potable a través de carrotanques, cuyo acceso se coordina llamando a la Acualínea 116. En este contexto, la empresa enfatizó que se dará prioridad de atención a instituciones como clínicas, hospitales y centros donde haya concentración pública, buscando mitigar el impacto para quienes requieren atención médica o realizan actividades esenciales. De acuerdo con la EAAB, todos los canales digitales de atención también estarán disponibles para responder inquietudes y atender solicitudes de los ciudadanos afectados por la restricción.

Este tipo de intervenciones, aunque pueden resultar incómodas para la comunidad, resultan necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica de la capital, como advierte la EAAB. Además, la empresa agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante el desarrollo de estas labores y recordó la importancia de emplear los canales oficiales para solicitar asistencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán suspensión del servicio de agua el 27 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suspensión afectará barrios de las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, incluyendo San Luís, Resurrección, Los Pijaos, Luís López de Mesa, Sosiego Sur, Avenida Décima II Sector, Granjas de San Pablo, El Triunfo Sur, Las Colinas, Río de Janeiro, El Pesebre, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos y varios más, según el comunicado oficial de la EAAB.

¿Cómo se puede solicitar el suministro de agua por carrotanques durante la suspensión del servicio en Bogotá?

Durante la suspensión programada, la EAAB ha dispuesto el servicio de carrotanques para atender a la población afectada, especialmente hospitales y centros de concentración pública. La solicitud se debe realizar comunicándose con la Acualínea 116, canal dispuesto por la EAAB para coordinar la entrega de agua potable en las zonas con restricción temporal del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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